Bahçeli’nin çıkışı MHP’yi karıştırdı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını gündeme getirdiği konuşması, kendi partisinin sıralarında bile şaşkınlık yarattı. Bahçeli’nin sürece ilişkin Erdoğan’ı sıkıştırmak istediği yorumu yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grup toplantısında yaptığı ve Abdullah Öcalan'a ‘umut hakkı’na atıfta bulunan konuşması, kendi partisinde bile şaşkınlık yarattı.

BAHÇELİ'DEN BEKLENMEYEN ÇIKIŞ

Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle, Öcalan için 'umut hakkı', kayyum atanan eski belediye başkanları Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in göreve iadesi ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

MHP SIRALARINDA HOŞNUTSUZLUK

Konuşma, MHP milletvekilleri arasında beklenen coşkuyu yaratmadı. Toplantıda bazı vekillerin alkışlamadığı ve konuşma sonrasında "Bu kadar olmaz", "İzahatı zor" gibi yorumlar yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet'in haberine göre parti içinde, 'Öcalan' ve 'Demirtaş' vurgusunun geleneksel MHP çizgisiyle bağdaşmadığı ve tabanda rahatsızlık yaratabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Bahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözlerBahçeli'nin flaş çağrısında mesaj aslında kime? Erdoğan'a baskı mı var? AKP'li yöneticiden flaş sözler

'ERDOĞAN'I SIKIŞTIRMA HAMLESİ' Mİ?

Siyaset kulislerinde, Bahçeli'nin bu açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırma amacı taşıdığı yönünde yorumlar dolaşıyor. Bahçeli'nin, AKP'yi sürece dair hızlı adım atmaya zorlamak için bilerek ileri söylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

Bahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli olduBahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli oldu

AKP SESSİZ KALDI

AKP cephesinden Bahçeli'nin sözlerine ilişkin net bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. MHP içinde ise bu ifadelerin hukuki ve siyasi karşılığının nasıl doldurulacağı sorusu soruluyor. Partinin, söylemleriyle tabanından uzaklaştığı yönünde eleştiriler dile getiriliyor.

