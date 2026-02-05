Bahçeli’nin çıkışı MHP’yi karıştırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grup toplantısında yaptığı ve Abdullah Öcalan'a ‘umut hakkı’na atıfta bulunan konuşması, kendi partisinde bile şaşkınlık yarattı.

BAHÇELİ'DEN BEKLENMEYEN ÇIKIŞ

Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle, Öcalan için 'umut hakkı', kayyum atanan eski belediye başkanları Ahmet Türk ve Ahmet Özer'in göreve iadesi ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

MHP SIRALARINDA HOŞNUTSUZLUK

Konuşma, MHP milletvekilleri arasında beklenen coşkuyu yaratmadı. Toplantıda bazı vekillerin alkışlamadığı ve konuşma sonrasında "Bu kadar olmaz", "İzahatı zor" gibi yorumlar yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet'in haberine göre parti içinde, 'Öcalan' ve 'Demirtaş' vurgusunun geleneksel MHP çizgisiyle bağdaşmadığı ve tabanda rahatsızlık yaratabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

'ERDOĞAN'I SIKIŞTIRMA HAMLESİ' Mİ?

Siyaset kulislerinde, Bahçeli'nin bu açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştırma amacı taşıdığı yönünde yorumlar dolaşıyor. Bahçeli'nin, AKP'yi sürece dair hızlı adım atmaya zorlamak için bilerek ileri söylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.

AKP SESSİZ KALDI

AKP cephesinden Bahçeli'nin sözlerine ilişkin net bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. MHP içinde ise bu ifadelerin hukuki ve siyasi karşılığının nasıl doldurulacağı sorusu soruluyor. Partinin, söylemleriyle tabanından uzaklaştığı yönünde eleştiriler dile getiriliyor.