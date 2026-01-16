Bahçeli 20 bin TL için 'sefalet ücreti' demişti: MHP'nin emekli maaşı teklifi ortaya çıktı

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, AKP'nin 20 bin TL olarak açıkladığı en düşük emekli aylığı için 'Sefalet ücreti' diyen Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye emeklilik sistemine ilişkin hazırladıkları raporu sundu.

Rapora dair konuşan Uysal, 'en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkması gerektiğini' belirtti.

MHP'NİN EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ ORTAYA ÇIKTI

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Türkiye'deki emeklilik sistamine ilişkin partilileri ile hazırladığı raporu MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye sundu.

Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan MHP'li Levent Uysal, rapora ilişkin Bengü Türk TV'ye yaptığı değerlendirmede emeklilerin gelir seviyesinin güçlendirilmesi ve sosyal desteklerin artırılması gerektiğini vurguladı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"EMEKLİLERİN GELİRLERİ EN AZ ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇIKARILMALI"

"Emeklilerimizin gelirlerini en az asgari ücret seviyesine taşımamız ve bunu kademeli olarak artırmamız gerektiğine inanıyoruz" diyen Uysal, "Bunun yanında kira, enerji ve ulaşım desteği gibi sosyal desteklerin de mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Emeklilerimiz bizim büyüklerimizdir, atalarımızdır. Biz ne öğrendiysek onlardan öğrendik. Hem Meclis’te hem de sosyal alanda emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

???? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi



Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi makamında ziyaret ederek, Türkiye'deki emeklilik sisteminin güçlendirilmesi için yapmış olduğumuz çalışma raporunu sunduk ????????



— Levent Uysal (@LeventUysalNEV) January 15, 2026

BAHÇELİ'DEN SEFALET ÜCRETİ TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak ortağı AKP'nin 20 bin TL olarak açıkladığı en düşük emekli aylığına ilişkin yaptığı konuşmada 'Sefalet ücreti' ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

"Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız."

AKP'NİN TEKLİFİ MHP OYLARIYLA MECLİS'TEN GEÇTİ

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Bahçeli ile aynı şekilde 'sefalet ücreti' tepkisini göstermişti.

Ancak Bahçeli ve Yönter'in tepki gösterdiği AKP'nin 20 bin TL'lik teklifi TBMM'de oluşturulan komisyonda MHP ve AKP oylarıyla kabul edildi.