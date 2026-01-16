Bahçeli'nin 'sefalet' ücreti dediği emekli maaşına MHP'liler de oy verdi

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle gün geçtikçe ezilen emekli, 20 bin liraya mahkûm edildi. İktidarın en düşük emekli maaşını 20 bin lira yapma teklifi, MHP'nin de oylarıyla dün komisyondan geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilere reva görülen bu ücret için “sefalet ücreti” demişti. CHP Milletvekili Salih Uzun, komisyondaki üye dağılımını paylaşarak MHP’li üyeler olmasaydı bu ücretin geçemeyeceğini vurguladı.

CHP'den MHP'ye emekli maaşı çağrısı: AKP'nin peşine düşmeyin

Uzun, TBMM Genel Kurulu’na gelip resmileşecek teklif için de yine aynı tablonun yaşanacağını ifade etti. Uzun, X hesabından şunları paylaştı:

"EMEKLİ SEFALET MAAŞI KOMİSYONDAN NASIL GEÇTİ? Plan ve Bütçe Komisyonu üye dağılımı: Toplam üye sayısı: 31

AKP: 15

CHP: 7

DEM: 3

MHP:3

İYİP: 2

Y.YOL:1 MHP’nin desteği olmasa

AKP çoğunluğu sağlayamıyor. Genel Kurul’da da öyle olacak. AKP,

EMEKLİYİ

MHP SAYESİNDE

EZİYOR!"

GÜNAYDIN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Halktv.com.tr Yazarı Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP'lilerin de komisyonda 20 bin liraya evet demesi hakkında şunları ifade etmişti: