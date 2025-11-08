Aziz İhsan Aktaş kovuldu

Aziz İhsan Aktaş kovuldu
Yayınlanma:
Aziz İhsan Aktaş’ın ortakları Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz, tüm iş ilişkilerini sonlandırdı. Aktaş’ın adı şirket kayıtlarından silindi, yönetimlere Dölekli geçti.

578 sayfalık iddianamede 704 yıl hapsi istenip suç örgütü lideri olduğu iddia edilse de serbestçe dolaşan Aziz İhsan Aktaş’ın ortaklarıyla yolları ayrıldı.

Aktaş’ın ifade verdiği iş insanı Gürkan Dölekli yurtdışına çıktı, tüm ortaklıklarını sonlandırma kararı aldı. Dölekli’nin yanı sıra Nurettin Cengiz de Aktaş’la ortaklığına son verdi. Hisse paylaşımı yapıldı.

Aktaş’ın tahliye için ortakları aleyhine ifade vermesi, çevresinde rahatsızlık yarattı.

TEK KALEMDE SİLDİLER

Aktaş’ın tutuklanmasından sonra, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden kiralanan TEM otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun bağlı olduğu Güven Elif Otoyol A.Ş.’de yönetim değişikliği yapıldı. Gürkan Dölekli, şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Aktaş’ın adı ticaret sicilinden silindi.

Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı karakola imzaya gitmemişAziz İhsan Aktaş'ın ortağı karakola imzaya gitmemiş

O BALLI ŞİRKET ELİNDEN KAYIP GİTTİ

Aktaş’ın bir diğer kârlı iştiraki olan Perla Denizcilik de ortakları tarafından yönetim değişikliğine uğradı. Baki Nugay, Gürkan Dölekli ve Nurettin Cengiz tarafından kurulan şirket, Kıbrıs başta olmak üzere uluslararası akaryakıt taşımacılığı yapıyor. 3 Nisan 2025’te Dölekli, bu şirketin de başına geçti.

Gürkan Dölekli, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le Londra’da yediği akşam yemeğiyle gündeme gelmişti. Şimşek, “O sırada Hazine Bakanı değildim” açıklamasını yapmıştı. Perla’daki bir diğer isim Nurettin Cengiz ise iktidara yakınlığıyla bilinen Mehmet Cengiz’in mensubu olduğu aileden.

İsmail Saymaz: Aziz İhsan Aktaş'ın adamları Beşiktaş Başkanvekili'ni tehdit etmişİsmail Saymaz: Aziz İhsan Aktaş'ın adamları Beşiktaş Başkanvekili'ni tehdit etmiş

KAYYUM ATANMAYANLAR

Aktaş’ın tutuklanmasının ardından 23 şirketinden 16’sına kayyum atandı. Ancak Güven Elif Otoyol A.Ş. ve Perla Denizcilik bu şirketler arasında yer almadı. TEM Otoyolu üzerindeki Elif-Güven Petrol’e bağlı akaryakıt istasyonu, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük istasyonu konumunda. Yanında bir AVM inşaatı da sürüyor.

Perla Denizcilik’in üç gemisi bulunuyor. 2010’da alınan ilk geminin adı 2024’te değiştirilerek “Yeni Yüzyıl” oldu. Aynı yıl Çin’de inşa edilen iki Liberya bandıralı bitümen taşıma gemisine “Kıymet Ana” ve “Havva Ana” isimleri verildi.

Aktaş, “Akaryakıt istasyonunun kazı ve ruhsat işlemleri için Gürkan Dölekli’nin 300 bin dolar rüşvet verdiğini” öne sürmüştü. Bu ifade üzerine Dölekli gözaltına alınmış, ardından serbest kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
Ekonomi tıkırında!
Ekonomi tıkırında!
Müftülüğün 10 Kasım kararı 'profesörü' rahatsız etti!
Müftülüğün 10 Kasım kararı 'profesörü' rahatsız etti!
Ahmet Hakan dayanamadı isyan etti! O bile Anayasa'yı hatırlattı
Ahmet Hakan dayanamadı isyan etti! O bile Anayasa'yı hatırlattı