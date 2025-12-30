Asgari ücret protestosunda tutuklanan Bilge Kağan için Antalya'da eylem!

CHP Antalya Gençlik Kolları, Kadıköy’deki asgari ücret protestosu sonrası tutuklanan Bilge Kağan Şarbat’ın serbest bırakılmasını talebiyle eylem yaptı. Açıklamada Şarbat'ın tutuklanmasının hukuksuz olduğu belirtildi.

CHP Antalya Gençlik Kolları, Kadıköy’de asgari ücrete ilişkin gerçekleştirilen protestonun ardından tutuklanan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kağan Şarbat için bir protesto eylemi yaptı.

Gençlik örgütleri, Şarbat’ın derhal serbest bırakılmasını talep ederek tutuklamaya tepki gösterdi.

Eylemde yapılan açıklamada, gençlerin demokratik haklarını kullanmasının engellendiği savunulurken, bu durumun kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, “Birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz” denildi.

GENÇLER TEHDİT DEĞİL, GEÇİM DERDİ YAŞAYAN MİLYONLARIN SESİDİR

CHP Gençlik Örgütleri, Kadıköy’de “Sefalet ücreti değil, insanca bir yaşam istiyoruz” sloganıyla düzenlenen yürüyüşün anayasa çerçevesinde ve barışçıl biçimde yapıldığını vurguladı. Buna karşın eylem sonrası atılan bir slogan gerekçe gösterilerek, 19 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şarbat’ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, derinleşen ekonomik kriz, yoksulluk, genç işsizliği ve düşük ücret politikalarına karşı mücadelenin süreceğine dikkat çekilerek baskı ve tutuklamaların gençlerin hak arama iradesini kıramayacağı dile getirildi. Gençlerin toplumsal sorunlara dikkat çektiği belirtilen açıklamada, “Gençler tehdit değil, geçim derdi yaşayan milyonların sesidir” denildi.

Eylemde ayrıca asgari ücretin yetersizliği, KYK burslarının düşüklüğü, çocuk işçiliği ile eğitim ve sağlık alanlarındaki eşitsizlikler eleştirildi. CHP Gençlik Örgütleri, gençlerin dayanışma içinde hak mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

