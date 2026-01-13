Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına 'adaylık açıklaması' yorumu: Siyasette erken öten horozun başını keserler

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, Sözcü TV yayınında gündeme dair açıklamalar yaptı. Arınç, Gezi davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'dan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ve Cumhurbaşkanlığı sonrası tartışmalarına kadar birçok konuya değindi.

'ERKEN ÖTEN HOROZUN BAŞINI KESERLER'

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının çok erken açıklandığını savunan Arınç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının çok önceden açıklanmasını yanlış buldum. Erken adaylık açıklamasaydı belki tutuklanmazdı. Siyasette erken öten horozun başını keserler."

Arınç, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini, yurt dışına çıkma riski olsa bile buna engel olunabileceğini söyledi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya konu üzerinden gönderme yapan Arınç sonuçta “Dağlardaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyin bilindiğine” vurgu yaptı.

‘TAYFUN KAHRAMAN TAHLİYE EDİLMELİ’

Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna dikkat çeken Arınç, "Adli Tıp Kurumu vicdansızlık bir yana acımasızca davranıyor. Tayfun Kahraman sağlık durumundan dolayı tahliye edilmeli" ifadesini kullandı. Arınç, Kahraman'ı "hükümet devirecek biri olarak görmedim" diyerek savundu.

‘GÖKÇEK'İN ADINI ANMAK İSTEMİYORUM’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili soruya Arınç, "Melih Gökçek'in adını bile anmak istemiyorum. Savcılar çağırırsa ifade vermeye giderim" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SONRASI TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra oğlu Bilal Erdoğan'ın aday olup olamayacağı sorusunu yanıtlayan Arınç, "Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum" dedi.

Arınç, Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan'la ilgili bir karşılaştırma yapmamakla birlikte, "Bilal Bey'i tanırım ancak Sümeyye ile daha çok mesai yaptım" ifadesini kullandı.

Ayrıca, "Tayyip Beyin siyasetteki çizgisini az çok biliyorum. 2007'de 'Kardeşim Abdullah Gül'dür' diyen bir insan, seçimler yaklaştığı zaman 'kardeşim falandır' diyebilir" diye ekledi.