İmamoğlu'ndan AKP'nin 'dev afişlerine' yanıt: Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının duruşmasına 2 aydan kısa bir süre kala meydanlara dev afişler asan AKP'ye, paylaştığı video ile yanıt verdi. "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek" diyen İmamoğlu, yurttaşları yarın (14 Ocak) Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

İBB Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının görülmesine 2 aydan kısa bir süre kalmışken AKP İstanbul İl Teşkilatı tarafından meydanlara asılan afişlere yanıt verdi.

İBB davasına 2 aydan kısa bir süre kala: AKP'den duruşma öncesinde adliye çevresine dev afişİBB davasına 2 aydan kısa bir süre kala: AKP'den duruşma öncesinde adliye çevresine dev afiş

"ALGI DEĞİL MEYDANLAR GERÇEK"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek" sözleriyle AKP'ye cevap verdi.

İmamoğlu, paylaşımında daha önce Beşiktaş'ta yaptığı bir mitingten kesit paylaştı.

İmamoğlu, paylaştığı kesitte Beşiktaşlılara seslenerek, "Çok güzelsin Beşiktaş. Sanki ailece evimizin balkonunda toplanmışız, İstanbul'u seyrediyoruz. 'Beşiktaş'ın Rızası, İstanbul'un Ekrem Başkanı.' Harika. Bu şehir ihanete uğramasın diye, bu şehre kötülükler yapılmasın diye, Boğaz'ın kıyısına imar verilmesin diye, 'Kanal' ismi üzerinden şehir talan edilmesin diye; biz yarın şehrin muhafızı olmaya devam edeceğiz. Anlaştık mı Beşiktaş?" ifadelerini kullanıyor.

YURTTAŞLARI BEŞİKTAŞ'A DAVET ETTİ

Yurttaşları yarın CHP'nin Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda saat 19.30'da düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet etti.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Algı çalışmaları değil meydanlar gerçek.

Yarın Beşiktaş Meydanı kirli kampanyalara gereken cevabı verecek."

AKP'NİN AFİŞLERİ

AKP İstanbul İl Teşkilatı tarafından İstanbul'un birçok noktasına asılan pankartlarda; İBB'ye yönelik soruşturmalara tepki olarak başlatılan eylemlerin sembolü haline gelen Saraçhane’deki İBB binasının görseli yer alıyor. Üzerinde ise, “Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar Türk lirasına çıkardılar” gibi ifadelerin yazıldığı görüldü.

yeni-proje-9-001.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
R. Stirling’in mirası mucizevi motor dizelsiz benzinsiz çalışıyor
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Siyaset
Buğra Gökçe'den 300'üncü gün mesajı: Erdoğan ile kendi koşullarını karşılaştırdı
Buğra Gökçe'den 300'üncü gün mesajı: Erdoğan ile kendi koşullarını karşılaştırdı
Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan Türk şirket çıktı: CHP'li Bakan'ın soruları yanıt bekliyor
Avrupa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan Türk şirket çıktı: CHP'li Bakan'ın soruları yanıt bekliyor