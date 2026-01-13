İmamoğlu: 300 gündür 12 metrekaredeyim!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "300 gündür tutsağım, ancak saraylarda yaşayanlardan çok daha güçlü ve özgürüm. Bu uzun gecenin sabahı yakındır!" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Tutuklandığı 23 Mart'tan bu yana Silivri cezaevinde bulunan İmamoğlu, 300 gündür 12 metrekarede tutulduğunu söyleyerek, umut dolu bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, "300 gündür tutsağım ancak saraylarda yaşayanlardan çok daha güçlü ve özgürüm, bu uzun gecenin sabahı yakındır" dedi.

İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun diploma davası duruşmasını Silivri'de yapmak istedi: Müzekkere yazıldıİdare Mahkemesi İmamoğlu'nun diploma davası duruşmasını Silivri'de yapmak istedi: Müzekkere yazıldı

İMAMOĞLU: BU UZUN GECENİN SABAHI YAKINDIR

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"300 gündür 12 metrekaredeyim,

ancak ülkem için hayallerim her yerde,

300 gündür 12 metrekaredeyim,

ancak haklılığımı ve onurumu milyonlar her gün savunuyor.

300 gündür tutsağım,

ancak saraylarda yaşayanlardan çok daha güçlü ve özgürüm,

çünkü aziz milletime emanetim.

Bu uzun gecenin sabahı yakındır!"

23 MART'TA TUTUKLANMIŞTI

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonların ilkinde 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıl hapis cezası isteniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

