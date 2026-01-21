AKP'li Tolga Ağar yasa dışı bahisten gözaltına alınan arkadaşı Burak Soylu için ilk kez konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'mektup arkadaşı' Burak Soylu da gözaltına alındı.

Sık sık kendisini “Erdoğan’ın mektup arkadaşı” diye tanıtan İş İnsanı Burak Soylu, Mehmet Ağar'ın oğlu olan eski AKP Milletvekili Tolga Ağar’a yakınlığı yeniden tartışma konusu oldu.

Soylu’nun, Ağar’ın desteğiyle iş dünyasında büyüdüğü iddiaları kamuoyunda yeniden gündeme geldi.

Soylu’ya ait Kanal 23’ün Muhabiri Yeldana Kahraman’ın kuşkulu intiharı da bu süreçte tekrar hatırlatıldı. Olayda Tolga Ağar’ın rolü olduğu yönündeki iddialar daha önce de tartışılmıştı.

Bu iddialar, Halk TV’de yayınlanan “Para Siyaset” programında ele alındı. Yayın sonrası Tolga Ağar, Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ı arayarak iddialara yanıt vermek istediğini söyledi.

Halktv.com.tr Yazarı Saymaz, bugünkü köşesinde Ağar'ın ifadelerini aktardı.

"Burak Soylu'yu tanır mısınız" sorusuna Ağar şöyle yanıt verdi:

“Tanırım. Ben Elazığ milletvekilliğine aday gösterildiğim zaman Elazığ Dernekler Vakfı’nın kurucu üyesiydim. Burak, Elazığ sorumlumuzdu. Kendisiyle orada tanıştım. Cevval, fişek gibi bir oğlan. O zaman yazılım işleri yoktu. Temiz bir oğlandı. Elazığ’da musiki cemiyetlerine giderdi. Kanal 23’ün ortağıydı.”

Özel bir ortaklıkları olmadığını vurgulayan Ağar şunları söyledi:

Özel değil ama yakın arkadaşlık. İş ortaklığımız asla olmadı. Burak hakkındaki iddialar, kalben söylüyorum, inşallah yanlıştır. Hata olmuş olsun… Ama en doğru kararı verecek olan, savcılıktır.

YASA DIŞI BAHİS SORUSU

Ağar, yasa dışı bahis iddiasına şaşırdığını belirtti:

“İnanın şaşırdım. Benim bildiğim ‘metaverse’ ile ilgiliydi. Oyun yapıyordu. Bir de bilet dükkanı vardı. Özel bir yazılım değil, nihayetinde bilet satıyor.”

Ağar, Soylu’nun "Ani zenginleşmesiyle" ilgili ise şunları söyledi:

“Tabii ki çok iyi durumlara geldi. Ama böyle aşırı bir zenginlik, öyle bir şey diyemem. Hırslı bir kardeşimizdi, çok başarılı olmak istiyordu.”

"Sizin vesilenizle mi AK Parti’ye girdi?" sorusuna da Ağar, "Hayır hayır, zaten kız kardeşi KADEM yönetimindeydi" yanıtını verdi.

“Yeldana Kahraman’ı hayatımda görmedim”

Yeldana Kahraman’ın ölümüyle ilgili iddialara da yanıt veren Ağar, genç kadını tanımadığını söyledi:

"Hayatımda görmedim. “Kanal 23’te çalışıyor” diyorlar. Ya ben Kanal 23'e girer, programımı yapar, giderim. Ne bileyim kim çalışır. Velhasıl, kızcağız intihar etmiş. Tabii biz bilmiyoruz. Başsağlığı dilemişim Kanal 23'te diye. Sonra Sedat Sur diye bir gazeteci böyle bir haber yaptı. Emniyet'e bildirdim. Herif kaçmış gitmiş. Kendim hakkında suç duyurusunda bulunup aklanmak istedim. Yargının dediği şu: “Sayın vekilim sizi aklamak gibi görevimiz yok.

"SEDAT PEKER'E DAVA AÇTIM"

