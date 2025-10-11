AKP'li milletvekilinden Öcalan ve Demirtaş çağrısı

AKP İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Salim Ensarioğlu, PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu.

'Terörsüz Türkiye' adı verilen sürece ilişkin konuşan Ensarioğlu, sürecin iyi gittiğini belirterek TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinin PKK lideri ile görüşmesi gerektiğin belirtti.

Ensarioğlu ayrıca sürecin olumlu ilermesi açısından Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

AKP'Lİ VEKİLDEN ÖCALAN VE DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, Medyascope'tan Ferit Aslan'ın çözüm süreci, Meclis komisyonunun İmralı’ya gitmesi, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi ve bölgesel gelişmelere dair sorularını yanıtladı.

"SÜREÇ İYİ İLERLİYOR"

Sürecin geldiği noktayı değerlendiren Ensarioğlu, gelişmelerden umutlu olduğunu belirterek, "Ben sürecin iyi gittiğini görüyorum. Orta Doğu’daki sıkıntılara, Suriye ve İsrail’deki sorunlara rağmen iyi gittiğini ve netice alınacağını düşünüyorum. Artık Türkiye’de silahlı bir sorun olacağını sanmıyorum. Türkiye’de bu konuda kesinlikle sıkıntı kalmadı" dedi.

TÜRK-KÜRT-ARAP VURGUSU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye dışındaki Kürtlerin de hamisi Türkiye’dir" ifadelerine destek veren Ensarioğlu, "Türkiye dışındaki Kürtlerin de ülkesi Türkiye, başkentleri Ankara olmalıdır. Eski Osmanlı dönemi gibi Kürt, Arap ve Türk kardeşçe birlikte olmalıdır. Bu model Suriye’de de uygulanmalı, Irak’ta ise ne yazık ki uygulanamıyor" dedi.

"KOMİSYON ÖCALAN'A GİTMELİ"

Süreç ilgili kurulan komisyonun Öcalan ile görüşülüp görüşülmemesi yönündeki tartışmaların zaman kaybı olduğunu belirten Ensarioğlu, "Abdullah Öcalan, silah bırakma çağrısı yaptıysa bunun gereği yapılmalı" diyerek şu ifadelerde bulundu:

"Ben bunu 2014 yılında, 11 yıl önce canlı yayınlarda söyledim. Silah kullanmayanlara ceza verilmemesi gerektiğini ifade ettim. MHP’nin de sürece dahil olması barış için önemli. Daha önce Cumhurbaşkanı iki girişimde bulundu ama eksikler vardı. Şimdi bu eksikler tamamlanıyor. Komisyon Öcalan’a gitmelidir."

"DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLMELİDİR"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin de konuşan Ensarioğlu, kişisel görüşünü, "Mahkeme ‘hayır’ demiş ama ben ezbere konuşmak istemem. Ancak gönlümden geçen, Demirtaş’ın tahliye edilmesidir. Bu, süreç açısından da olumlu olur. Yasal olarak mümkün müdür bilemem ama süreç bağlamında doğru olacaktır" ifadeleriyle açıkladı.