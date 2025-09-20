AKP'de sekizinci başkan istifası geldi! Parti teşkilatı domino taşı gibi devriliyor

AKP'de üç günde sekiz il başkanı istifa etti. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, X hesabından son olarak da Tunceli İl Başkanı Bülent Süner'in istifa 'ettirildiğini' aktardı:

"AK Parti’den istifa ettirilen il yönetimi sayısı Tunceli ile birlikte 8’e çıktı.

AK Parti’den yapılan açıklamada istifa gerekçesi şöyle izah ediliyor:

“Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması…”"

AKP'den istifalar ile ilgili ilk resmi açıklama geldi. AKP, il başkanlarının istedikleri düzeyde çalışmadığını söyledi.

Son dakika | Uyuşturucu skandalıyla gündeme gelmişti: AKP'li il başkanı istifa etti

AKP, Elazığ'da istifa eden başkan hakkındaki uyuşturucu skandalına değinmedi. AKP şu açıklamayı yaptı:

Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.

NELER OLMUŞTU?

AKP’de son üç günde toplamda sekiz il başkanı görevinden ayrıldı. İlk olarak Elazığ ve Muğla il başkanları istifalarını açıkladı. Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlunun uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin gündem olmasının ardından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ise yazılı bir açıklamayla görevini bıraktığını belirterek, “Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır” ifadelerini kullandı.

İkinci gün, AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da istifasını sosyal medya hesabından duyurdu. Ardından AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, “Bu bir veda değildir” diyerek, kendi isteği ve genel merkezin bilgisi dahilinde görevi bıraktığını açıkladı.

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevden ayrıldığını duyururken, AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, “Genel Merkezin takdiri ile görevimden ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.

AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş da görevinden ayrıldığını açıkladı. Son olarak da bugün duyrulan AKP Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, böylece üç gün içerisinde toplam yedi il başkanı partideki görevinden istifa etmiş oldu.