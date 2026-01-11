Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Çok sınırlı vakalarda mümkün olur

Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Çok sınırlı vakalarda mümkün olur
Kepçe kulak deformitesinde bantlama ya da yatış pozisyonuyla düzelmenin her zaman mümkün olmadığını belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, "Bu yalnızca çok sınırlı vakalarda mümkün olur" dedi.

Kulak kepçesinin daha öne doğru kıvrık olması, tıbbi ismiyle kepçe kulak deformitesi özgüven eksikliğine sebep olabiliyor.

KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, konuyla ilgili hem estetik hem de psikolojik açıdan değerlendirmelerde bulundu.

"AMELİYATIN ZAMANLAMASI EN KRİTİK KONUDUR"

Ailelerin en sık sorduğu konulardan birinin bantlama veya yatış pozisyonuyla kepçe kulağın düzelip düzelemeyeceği olduğunu belirten Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Bu yalnızca çok sınırlı vakalarda mümkün olur. Çoğu hastada cerrahi yöntemler ön plandadır. Kepçe kulak ameliyatının zamanlaması ise en kritik konudur. Kulağın gelişiminin yüzde 90’ı çocukluk döneminde tamamlanır. Bu nedenle 5 yaş ve sonrasında, okul öncesi dönemde ameliyat yapılabilir. Erişkinlerde de sıkça uyguladığımız bir operasyondur."

"ASİMETRİ RİSKİ OLABİLİR"

Ameliyat sonrasında işitmeyle ilgili hiçbir risk bulunmadığını aktaran Dr. Kaya, şu ifadeleri kullandı:

  • "Telefon ve kulaklık kullanımıyla ilgili bir problem yaşamıyoruz. İlk dönemlerde pansumanlar yapılıyor ve bir ay boyunca kulağı içine alacak şekilde saç bandanası kullanıyoruz. Ameliyat sonrası tekrar eski görünüme dönme riskinin literatürde yüzde 5 civarındadır. Çok sık karşılaşmadığımız bir durumdur.
  • Asimetri riski olabilir ancak göz 2 mm’ye kadar olan farkları algılamaz. Çoğu durumda fark edilmeyecek düzeydedir. Kulak arkasından yapılan minimal kesiler görünmez yerlerde kaldığı için estetik açılan hastalarımızı memnun eden sonuçlar elde ediyoruz."

