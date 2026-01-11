Uzmanından kepçe kulak uyarısı: Çok sınırlı vakalarda mümkün olur

Kulak kepçesinin daha öne doğru kıvrık olması, tıbbi ismiyle kepçe kulak deformitesi özgüven eksikliğine sebep olabiliyor.

KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, konuyla ilgili hem estetik hem de psikolojik açıdan değerlendirmelerde bulundu.

"AMELİYATIN ZAMANLAMASI EN KRİTİK KONUDUR"

Ailelerin en sık sorduğu konulardan birinin bantlama veya yatış pozisyonuyla kepçe kulağın düzelip düzelemeyeceği olduğunu belirten Dr. Kaya, şöyle konuştu:

"Bu yalnızca çok sınırlı vakalarda mümkün olur. Çoğu hastada cerrahi yöntemler ön plandadır. Kepçe kulak ameliyatının zamanlaması ise en kritik konudur. Kulağın gelişiminin yüzde 90’ı çocukluk döneminde tamamlanır. Bu nedenle 5 yaş ve sonrasında, okul öncesi dönemde ameliyat yapılabilir. Erişkinlerde de sıkça uyguladığımız bir operasyondur."

"ASİMETRİ RİSKİ OLABİLİR"

Ameliyat sonrasında işitmeyle ilgili hiçbir risk bulunmadığını aktaran Dr. Kaya, şu ifadeleri kullandı: