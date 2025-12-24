Sabahları neden sersem uyanıyoruz? İşte bilimsel yanıt

Sabahları neden sersem uyanıyoruz? İşte bilimsel yanıt
Yayınlanma:
Birçok insan, kaliteli uyku almaya çalışsalar bile sabahları kendilerini sersemlemiş ve yorgun hissediyor ve bunun sağlıklarıyla ilgili daha ciddi bir sorunun belirtisi olup olmadığını merak ediyor.

Psikolog verdiği demeçte , uyanıp kısa süreliğine bilinçsiz kalmanın rahatsız edici olabileceğini, ancak çoğu durumda bu durumun zararsız olduğunu söyledi.

"Bu durum genellikle uyku ataleti olarak bilinen, uyku ile tam uyanıklık arasındaki sersemlemiş geçiş döneminde meydana gelir. Daha derin uyku aşamalarından veya canlı rüyalardan uyandığımızda, beynin kendini 'yeniden yönlendirmesi' kısa bir süre alabilir; bu da hafıza, bağlam ve mekansal farkındalığın hemen hizalanmadığı anlamına gelir," diye açıkladı.

uyanmak-yatakta.webp

Uyku danışmanı, bu kafa karışıklığı hissinin beynin aşamalar halinde "uyanması" sırasında ortaya çıkabileceğini ekliyor.

"Temel farkındalık önce devreye giriyor ancak yönelim, hafıza ve bağlamdan sorumlu alanlar biraz daha uzun sürüyor. Birkaç saniye boyunca farkındasınız, ancak çevrenize tam olarak uyum sağlamış olmuyorsunuz," dedi.

Uyku düzeninizi bozan veya kesintiye uğrayan uyku, stres, kaygı, alkol veya hastalık gibi durumlar ve alarmın aniden çalmasıyla uyanmak gibi bazı şeyler, biraz sersemlemiş bir şekilde uyanmanızı daha olası hale getirir.

sec-278269967-dc8f.webp

"Sinir sistemi zaten stres altındayken, beyin hızla 'vites değiştirmekte' zorlanabilir ve bu da normale dönmeden önce birkaç anlık kafa karışıklığına yol açabilir," dedi.

Bu durum sık sık tekrarlıyorsa veya gün boyu devam eden hafıza kaybı ve kafa karışıklığı gibi başka sorunlarla birlikte görülüyorsa mutlaka bir doktora danışmalısınız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

