Pankreas kanserinde umut veren gelişme: Üçlü tedaviyle tümörler yok edildi

İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) tarafından yürütülen ve sonuçları bilim dünyasında heyecan yaratan bir araştırma, en ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserine karşı yeni bir kapı araladı. İspanyol bilim insanı Dr. Mariano Barbacid liderliğindeki ekip, fareler üzerinde denedikleri "üçlü tedavi" yöntemiyle pankreas tümörlerini tamamen ortadan kaldırmayı başardı.

ÜÇ KİLİT NOKTAYA EŞ ZAMANLI MÜDAHALE

Prestijli bilim dergisi PNAS’ta yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar kanserin yayılmasında kritik rol oynayan KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kilit noktayı aynı anda hedef aldı. Bu eş zamanlı müdahale, farelerdeki tümörlerin sadece gerilemesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kanserin yeniden ortaya çıkmasını da engelledi. Uzmanlar, bu yöntemin pankreatik duktal adenokarsinom hastaları için yaşam süresini uzatabilecek yeni kombinasyon tedavilerine rehberlik edeceğini vurguluyor.

BİLİM DÜNYASINDAN TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Elde edilen sonuçlar kanserle mücadelede bir dönüm noktası olarak değerlendirilse de, araştırmacılar tedavinin insanlardaki etkinliği konusunda temkinli bir duruş sergiliyor. Proje liderleri, "Henüz klinik deneyler aşamasında değiliz" diyerek, laboratuvar sonuçlarının insanlara optimize edilmesinin karmaşık bir süreç gerektirdiğini hatırlattı.

GELECEKTEKİ TEDAVİLER İÇİN YOL HARİTASI

Bu buluş, şu an için doğrudan bir ilaç tedavisi sunmasa da gelecekteki klinik çalışmaların yönünü belirleyen güçlü bir temel oluşturuyor. Bilim insanları, bu kombinasyonun insanlar üzerinde güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini ifade ediyor.