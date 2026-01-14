Kanserden en çok kadınlar mı ölüyor erkekler mi? En fazla ölüm oranı olan iller de açıklandı

Bölgesel yaşam standartları, sağlık hizmetlerine erişim imkanları ve nüfus yapısındaki farklılıklar tabloyu belirlerken; kimi iller ülke ortalamasının üzerine çıkıyor, kimileri ise daha düşük oranlarla dikkat çekiyor. Bu kapsamda yayımlanan veriler, kanser kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek ve en düşük seviyelerde seyrettiği illeri net biçimde ortaya koydu.

GIRTLAK VE AKCİĞER KAYNAKLI TÜMÖRLER İLK SIRADA

Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin %29,1'inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, %8,0'ının kolonun kötü huylu tümörü, %7,8'inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM

2024 yılında kanser nedeniyle vefat eden toplam kişi sayısı 79 bin 928 olurken bu sayının 50 bin 283'ü erkek, 29 bin 645'i kadın oldu.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili %21,4 ile Bingöl, %20,7 ile Ankara, %20,3 ile Van izledi.

Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili %10,9 ile Şanlıurfa, %11,0 ile Çorum, %11,4 ile Şırnak izledi.

GIRTLAK VE SOLUK BORUSU / BRONŞ / AKCİĞERİN KÖTÜ HUYLU TÜMÖRÜ

2023: %29,2 2024: %29,1

KOLONUN KÖTÜ HUYLU TÜMÖRÜ

2023: %7,7 2024: %8,0 Lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü 2023: %7,7 2024: %7,8

MİDENİN KÖTÜ HUYLU TÜMÖRÜ

2023: %7,5 2024: %7,4

PANKREASIN KÖTÜ HUYLU TÜMÖRÜ

2023: %6,7 2024: %6,7 Diğer 2023: %41,1 2024: %41,0

EN YÜKSEK İLLER

Kanser kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu yer %21,7 ile Ağrı. Onu %21,4 ile Bingöl ve 20,7 ile Ankara takip ediyor.

EN DÜŞÜK İLLER

Listenin sonunda %10,1 ile Kilis yer alıyor.

CİNSİYET FARKI

Kanser kaynaklı ölümler erkeklerde %18,6 iken kadınlarda %10,9 seviyesinde.

EN YAYGIN TÜR

En çok ölüme neden olan kanser türü ise açık ara farkla gırtlak ve soluk borusu/akciğer kanseri.

Grafikte yer alan iller ve iyi–kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları (%) şöyle:

KANSER KAYNAKLI ÖLÜM ORANI EN DÜŞÜK 10 İL (2024)

Kilis: %10,1 Şanlıurfa: %10,9 Çorum: %11,0 Hatay: %11,9 Bolu: %12,1 Osmaniye: %12,7 Isparta: %12,7 Karaman: %12,8 Aydın: %12,8

KANSER KAYNAKLI ÖLÜM ORANI EN YÜKSEK 10 İL (2024)

10. Kocaeli: %18,9 9. Bursa: %18,9 8. Elazığ: %19,0 7. İstanbul: %19,0 6. Bayburt: %19,1 5. Erzurum: %19,3 4. Van: %20,3 3. Ankara: %20,7 2. Bingöl: %21,4 1. Ağrı: %21,7

Not: Verilerin yer aldığı TÜİK'in son yayınladığı rapordan hareketle 2024 yılına aittir. Bir sonraki raporun yayımlanma tarihi Haziran 2026'dır.