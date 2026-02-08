Karanlıkta telefon kullananlar dikkat: Uzman isimden korkutan uyarı!

Karanlıkta telefon kullanımının göz sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, bu alışkanlığın miyopiyi hızlandırabileceğini ve uyku kalitesini bozabileceğini söyledi.

Dijital ekranların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetlerin arttığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, "Özellikle gece yatmadan önce karanlıkta telefona bakma alışkanlığı, göz sağlığını tehdit eden en büyük risk faktörlerinden biri haline geldi. Bu alışkanlık hem biyolojik saati bozuyor hem de kalıcı görme kusurlarına yol açıyor" dedi.

"BU HORMONUN SALGILANMASINI ENGELLER"

Karanlık ortamın vücudu uykuya hazırlayan doğal bir süreç olduğunu ifade eden Dr. Dicle, "Beynimizdeki melatonin hormonu, uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak cep telefonu ekranlarından yayılan ışık bu hormonun salgılanmasını engeller. Bu da hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de uykunun kalitesini düşürür" diye konuştu.

"DÜNYANIN YARISININ MİYOP OLACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Dr. Dicle, çocuklarda ekran süresinin kısaltılması gerektiğini belirterek, "Çocuklarda günde iki saatten fazla cep telefonu kullanımı miyopi gelişimini hızlandırıyor. Karanlıkta ekran kullanımı bu riski daha da artırıyor. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakan kişilere pratik bir yöntem öneren Dr. Dicle, "Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak, göz kaslarını dinlendirir ve baş ağrısı ile göz yorgunluğunu azaltır. Ekrana bakarken göz kırpma refleksi azalıyor, bu da kuruluğa neden oluyor. Kısa molalarla bu refleksi yeniden dengeleyebiliriz" dedi.

"ÖZELLİKLE KARANLIK ORTAMDA KULLANILMAMALI"

Mavi ışık filtrelerinin her zaman etkili olmadığını belirten Op. Dr. Dicle, "Araştırmalar mavi ışık filtreli gözlüklerin her hastada aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Bazı kişilerde fayda sağlasa da herkes için zorunlu bir koruma yöntemi değildir. Cep telefonları ve tabletler özellikle karanlık ortamda kullanılmamalı. Ekran süresi azaldıkça hem göz sağlığı hem de uyku kalitesi olumlu etkileniyor" diye konuştu.

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

