Uzmanı uyardı: Sebze ve meyvelerde bu ilaçların kalıntıları var

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, bilinçsiz haşere ilacı kullanımının insan sağlığını, doğadaki canlıları ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Haşere ilaçlarının doğada uzun süre kalıcı olduğunu söyleyen Satar, bu kimyasalların arıların yön bulma yetisini kaybetmesine neden olarak koloni çöküşüne, tozlaşmanın azalmasına ve meyve veriminin düşmesine sebep olduğunu aktardı.

Satar, yüksek miktarda kullanılan ilaçların topraktan suya karışarak balıklar ve diğer canlılar üzerinde toplu ölümlere neden olabildiğini, besin zincirini bozduğunu ifade ederek, uzun vadede insanlarda sinir sistemi ve hormon dengesini olumsuz etkileyebildiğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Satar, kimyasal mücadelenin son çare olması gerektiğini, daha çok biyolojik mücadele yöntemlerinin tercih edilmesi ve ilaçların mutlaka doğru doz ve zaman aralıklarında, bilinçli şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

"TOPLU BALIK ÖLÜMLERİNE DE NEDEN OLABİLİR"

Haşere ilaçlarının yalnızca zararlı böcekleri değil, doğadaki diğer canlıları da olumsuz etkilediğini belirten Prof. Dr. Ali Satar, şöyle konuştu:

"Haşere ilaçları sadece insanlara zarar veren böcek türleri için kullanılmıyor. Tarımsal verimliliği artırmak için de zararlı böcekleri öldürmek amacıyla kullanılıyor. Ancak bu ilaçlar doğaya yayılıyor ve uzun süre kalıcı etki gösteriyor.

Arılar yön bulma yoluyla birbiriyle iletişim kuruyor. Bu yetiyi kaybettiklerinde koloni çöküşü yaşanabiliyor. Arılar yok olursa bitkilerin tozlaşması azalır, meyve verimi düşer ve bu durum doğrudan gıda üretimini etkiler.

Bu ilaçlar önce toprağa karışıyor, ardından yağmur ve sulama yoluyla sulara ulaşıyor. Bu durum balıklar ve diğer canlılar üzerinde dolaylı zararlara yol açıyor ve besin zinciri bozuluyor. Kimyasallar toplu balık ölümlerine de neden olabilir.

Toprak da canlı bir ekosistemdir. İçerisinde mikroorganizmalar var. Kimyasalların uzun süre toprakta kalması, verimliliği yıllar içinde azaltıyor."

"KALINTILAR KAYBOLMUYOR MEYVEYE KADAR GEÇEBİLİYOR"

Haşere ilaçlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine değinen Prof. Dr. Satar, şu ifadeleri kullandı: