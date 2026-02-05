Kahverengi muzu kimler kesinlikle yememeli?

İlk başta sadece birkaç kahverengi leke olur ancak muzları çok uzun süre dışarıda bırakırsanız, kısa sürede tamamen kahverengiye döndüklerini neredeyse izleyebilirsiniz. Bazıları bunu bir kusur olarak görüp ürperirken diğerleri şöyle düşünür: "Önemli değil, ezsem de fırında pişirsem de yine de iyi olurlar."

KAHVERENGİ MUZU BEBEKLERE ASLA YEDİRMEYİN

Ancak, rengi değişmiş muzlar herkes için uygun değildir. Bebekler yine de püre haline getirilmiş muz yemeli mi? Uzmanlar "Kesinlikle hayır" diyor.

Muz sarıdan kahverengiye döndüğünde, doğal fermantasyon yoluyla alkol üretilir ; muz ne kadar uzun süre olgunlaşırsa, o kadar çok alkol üretilir. Muzun farklı olgunlaşma aşamalarında ne kadar alkol içerdiğini ölçmüştür.

Olgunlaşmış bir muz, kilogram başına 7 gramdan fazla alkol içerir.

Buna göre, yeşil muzlarda alkol bulunmaz . Olgun muzlar alkol üretir ancak her zaman değil. Üretseler bile, kilogram başına en fazla 1,4 gram gibi küçük miktarlarda üretilirler. Ancak, dışı kahverengi olan, yani aşırı olgunlaşmış muzlar her zaman alkol içerir.

LGL, alkol tüketiminin sonuçlarına dikkat çekerek, "Burada ölçülen en yüksek değer kilogram başına 7,37 gramdır" diye bildiriyor ve şu uyarıda bulunuyor: "Bebekler ve küçük çocuklar gibi hassas grupların yanı sıra alkolden uzak durmak isteyen kişiler de aşırı olgunlaşmış muzlardan kaçınmalıdır."

Uzmanlar yine bir uyarıda bulunuyor: Alkol, pişirme ve fırınlama sırasında buharlaşıyor. Bu nedenle, örneğin muzlu kek, muffin veya krep gibi tariflerde, olgunlaşmış muzlar yine de kullanılabilir ve yumurta yerine de geçebilirler.

Yeşil muzlar, yüksek nişasta içeriği nedeniyle diyet lifi görevi görür.

Muzun rengi hakkındaki bilgiler sağlık amaçlı da kullanılabilir. Besin bileşimi renge bağlı olarak değişir. Tüketici danışma merkezlerine göre , olgunlaşmamış, yeşil muzlar çok miktarda dirençli nişasta içerir . Bu nişasta ince bağırsakta sindirilmez ve diyet lifi gibi davranır. Bağırsak sağlığını destekleyebilir ve kan şekerinin yükselişini yavaşlatabilir.

Muzlar olgunlaştıkça, bu nişasta enzimler tarafından şekere dönüştürülür. Bu nedenle sarı muzlar daha tatlıdır ve kolayca kullanılabilir enerji sağlar.