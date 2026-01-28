Bir halk sağlığı skandalı daha! Hekimler kalitesiz malzemelere isyan etti

Hekimler, sağlık malzemeleri alım yetkisinin hastanelerden alınıp Devlet Malzeme Ofisi'ndeki (DMO) ihale komisyonlarına verilmesiyle birlikte kalitesiz ürünlerin kullanıma girdiğini belirtti. Bu durumun hasta sağlığını ciddi şekilde riske attığı ifade edildi.

KALİTESİZ MALZEMELER HAYATİ RİSK YARATIYOR

Komisyonların büyük miktarlarda ve ucuz olduğu için kalitesiz malzemeleri seçtiği, bunun da ameliyatlarda ve tedavilerde hayati sorunlara yol açtığı kaydedildi. Hekimler, uygun olmayan malzemeler nedeniyle tedavi süreçlerinin uzadığını ve enfeksiyon riskinin arttığını vurguladı.

HEKİMLERDEN ÇARPICI ÖRNEKLER

Sözcü’ye konuşan hekimler, yaşanan sorunlara şu örnekleri verdi: “Tiroid ameliyatı yaparken ip koptu, hayati risk oluştu. Katater damar içinde kırıldı. Neşterler kesmiyor, stent ve kalp kapakları damar ve kalbe uymuyor. Protezler çalışmıyor, maskeler ve suni solunum cihazları hastada komplikasyona yol açıyor.”

İHALE KOMİSYONLARINDA FİYAT ÖNCELİKLİ

DMO ihale komisyonlarında, malzeme kalitesinden çok ucuz fiyatın ön planda tutulduğu aktarıldı. Komisyonlarda hekimlerin yanı sıra bürokratların da yer alması ve çoğunluğun kararının ucuz fiyat yönünde olmasının, kalitesiz ürünlerin teminine neden olduğu belirtildi.