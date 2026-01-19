Hekim hatasına sigortadan dev fatura: 2.3 milyar TL tazminat

Hürriyet Gazetesi yazarı Nogay Doğan, bugünkü köşesinde hekim hatalarından kaynaklanan davaların uzun sürdüğünü ve bu durumun yarattığı mali tabloyu kaleme aldı. Doğan, bir doktor dostunun sitemi üzerine yaptığı araştırmada, uzayan yargı süreçleri nedeniyle sigorta şirketlerinin ayırdığı tazminat tutarının milyarlarca liraya ulaştığını ortaya koydu.

ZORUNLU HEKİM SİGORTASI VE KAPSAMI

Yazısında konunun detaylarına inen Doğan, 2010 yılında yapılan düzenlemeyi hatırlatarak, özel veya kamu ayrımı olmaksızın tüm doktorların hastalara verebilecekleri zararlara karşı sigorta yaptırmak zorunda olduğunu belirtti. Halk arasında "hekim sigortası", sigortacılık literatüründe ise "Tıbbi Kötü Uygulama Sorumluluk Sigortası" olarak adlandırılan bu sistem kapsamında, Türkiye'deki 234 bin doktorun tamamının sigortalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Nogay Doğan, sistemin işleyişine dair şu bilgileri aktardı: Doktorun kusuru veya ihmali sonucu hasta zarar görür ya da hayatını kaybederse, hasta veya yakınları yasal süreç başlatıyor. Sigortadan ödeme yapılabilmesi için zararın tıbbi bir hatadan mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının tespiti gerekiyor ve bu kararı mahkemeler veriyor. Hekimin kusuru kesinleşirse sigorta devreye girerek tazminat ödüyor.

Yazarın aktardığı bilgilere göre, hekim sigortasının prim ve teminatlarını kamu belirliyor. Hekimler risk grubuna göre 4 kategoriye ayrılıyor ve ödenecek tazminat tutarı bu gruplara göre 1 milyon TL ile 4 milyon TL arasında değişiyor. Doğan, ödenecek azami tazminat tutarının ise 9 milyon TL’yi aşamadığını vurguladı.

MALPRAKTİS DAVALARI VE 10 YILLIK SÜREÇ

Yazısında "malpraktis" (hekim hatası) davalarının hassas ve suistimale açık bir konu olduğuna dikkat çeken Doğan, hekime karşı açılacak davalarda zaman aşımının 10 yıl olduğunu belirtti. Bu sürenin uzunluğunun ve konunun bazı kesimlerce gelir kapısı haline getirilmesinin süreci farklı boyutlara taşıdığını ifade eden yazar, yüksek tazminatların doktorları ve sağlık sistemini zorladığına değindi.

Doğan’ın yaptığı hesaplamalara göre; hemen hemen her yıl ortalama 500’ün üzerinde hekim hatası davası açılıyor ve son 10 yılda açılan dava sayısı 7 binin üzerinde görünüyor.

MİLYARLARCA LİRALIK BEKLEYEN TAZMİNAT

Nogay Doğan, yaptığı araştırma sonucunda mali tabloyu da gözler önüne serdi. Yazıda yer alan verilere göre, hekim hatasından mağdur olanlara sigortadan son 5 yılda 44 milyon TL ödeme yapıldı. Ancak asıl büyük yekünü, devam eden davalar oluşturuyor.

Doğan durumu şu ifadelerle açıkladı:

"Hekime dava açılmış, dava sürüyor, hatta uzun uzun sürüyor; sigorta ise ödeyeceği tazminat tutarını bir kenara ayırıyor ki, dava bitince ödesin."

Yazara göre, hekimlere karşı açılan ve devam eden davalar nedeniyle sigorta şirketleri tarafından ayrılan (muallak) tutar 2.2 milyar TL seviyesinde. Ödenen miktar da eklendiğinde, hekim hatalarından dolayı sigortadan çıkacak toplam tutar 2.3 milyar TL’yi buluyor. Doğan yazısını, davaların bir an önce sonuçlanmasının hem mağdurların tazminatına kavuşması hem de hekimlerin uzun süren yargılamalardan kurtulması açısından elzem olduğu vurgusuyla tamamladı.