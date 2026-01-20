Araştırmaya göre fitness seviyemiz 35 yaşından sonra düşmeye başlıyor. 47 yıldır Karolinska Enstitüsü’nde devam eden çalışmada, 16–63 yaş arasındaki yüzlerce kadın ve erkeğin sağlık verileri takip ediliyor. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle’da yayımlanan araştırma; insan sağlığı, yaşlanma ve egzersiz arasındaki ilişkiyi bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor.

47 Yıldır aynı kişileri takip ediyor

Peki bu çalışmanın farkı ne? Diğer araştırmalardan farklı olarak Karolinska Enstitüsü, farklı yaş gruplarından kişiler seçip tek seferlik veri toplamak yerine, 47 yıldır aynı kişilerin sağlık ve fitness verilerini izliyor. Bu sayede yalnızca farklı yaş gruplarını karşılaştırmakla kalmıyor, insan sağlığının zaman içinde nasıl değiştiğini de doğrudan gözlemleme imkânı sunuyor.

35 Yaşından sonra kaçınılmaz düşüş

Araştırmaya göre gençlikte ne kadar spor yapılmış olursa olsun, 35 yaşından sonra sağlık ve fitness seviyesinde genel bir düşüş başlıyor. Bu yaştan sonra yaşlanma süreci giderek hızlanıyor ve her geçen yıl etkileri daha belirgin hâle geliyor.

Egzersizle yaşlanmayı tersine çevirmek mümkün mü?

Ancak bunun bir çözümü var. Çalışmaya göre yetişkinlik döneminde egzersize başlayan kişiler, yaşlanmanın fitness ve sağlık üzerindeki etkilerini kısmen tersine çevirebiliyor. 35 yaşından sonra spora başlayan bireylerin sağlık ve fitness kapasitelerinde %5 ile %10 arasında artış gözlemleniyor. Bu oran küçük gibi görünse de, yaşlanmanın hızlandığı dönemlerde vücut üzerinde önemli bir fark yaratıyor.

Uzmandan Net Mesaj

Çalışmanın başyazarı Maria Westerståhl durumu şöyle özetliyor:



“Harekete başlamak için asla geç değildir. Çalışmamız, fiziksel aktivitenin performanstaki düşüşü tamamen durduramasa bile yavaşlatabildiğini gösteriyor. Şimdi, herkesin neden 35 yaşında en yüksek performansına ulaştığının ve fiziksel aktivitenin performans kaybını neden yavaşlatabildiği hâlde tamamen durduramadığının arkasındaki mekanizmaları araştıracağız.”

Araştırma Devam Ediyor

Araştırmaya katılan gruplar önümüzdeki yıl 68 yaşına girecek ve çalışmanın parçası olmaya devam edecek. Çalışma sürdükçe, insan vücudu, yaşlanma, sağlık ve fitness alanlarında daha pek çok önemli bulgunun ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Karolinska Insitutet. "A 47-year study reveals when fitness and strength start to fade." ScienceDaily. ScienceDaily, 18 January 2026