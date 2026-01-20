Casperlara Anadolu’dan tetikçi göçü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün e-mail adresine 6 Ekim 2024 günü şu posta düştü:

“Bazı şahıslar Bahçelievler’e, onlar istemediği takdirde polisin dahi giremeyeceğini söyleyip mafyacılık oynuyor ve bunu sosyal medyada paylaşacak kadar da cesurlar. Çete adı ‘Casper’ sanırım.”

Evet, adları Casperlar.

’Hamuş’ lakaplı İsmail Atız liderliğindeki Casperların doğduğu ve hala en güçlü olduğu semt, Bahçelievler.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 145’i tutuklu 223 şüpheli hakkında hazırladığı ana Casperlar iddianamesinde 7’si cinayet olmak üzere 116 suçtan söz ediliyor.

Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Esenler’de yağma, uyuşturucu ve yaralama gibi eylemlere karışmışlar. Çok sayıda iş yerinden ‘sokağın hakkı’, ‘ceza’ ve ‘mahkum doyurma’ adı altında haraç alıyorlar.

Eylemlerde 15-25 yaşlarındaki çocuklar ve gençler kullanılıyor.

Katılımları kolay ve hızlı gerçekleşiyor.

Çünkü ana motivasyonları para.

Motosiklet, silah ve uyuşturucu da vaat ediliyor.

Motosiklet tutkunu gençler 10.000-50.000 TL karşılığında suça gönderiliyor. Bu suça “Tek hamlelik vurgun” deniyor. Ancak vaat edilen para ya ödenmiyor ya da çok azı veriliyor.

Casperların Bahçelievler’de Şirinevler ve Yenibosna mahallesi sakinlerinden oluşuyor.

Polis operasyonları sonucunda iki mahallede eleman bulmakta zorlanan Casperlar başta Suriyelilere, Azerbaycanlılara, Ortaasyalılara yöneldi. Ancak yabancılar örgüte bağlılık göstermedikleri için Casperlar yönünü sosyal medyaya döndü.

Instagram ve TikTok’tan ‘iş başvurusu yapan’ gençler ve çocuklardan hücreler kuruldu.

Öyle profesyonel bir örgütlenme ki…

Motosikleti sürenler, tetikçiler, tetikçilere silah temin edenler ve korsan taksiciler birbirini tanımıyor.

Hücre evleri

Casperların Bahçelievler ve Esenyurt’ta ‘hücre evleri’ var. Kısa süreli kiralanan bu evlerde gerek İstanbullu, gerekse Anadolu’dan getirilen tetikçiler barındırılıyor.

Örneğin, Şirinevler Mahallesi Çimentepe Sokak’taki hücre evi basıldı. Evde biri çocuk beş kişi yakalandı. Dördünün Şırnak’tan getirildiği belirlendi.

‘Giriş var, çıkış yok’

Casperların Anadolu’dan taşıdığı tetikçilerden M.K., 16 Kasım 2024’te Daltonlardan O.A.’yı ayağından vurdu.

M.K., ifadesinde anlattığına göre, 3-4 ay önce abisiyle Kütahya’da inşaatta çalışırken Diyarbakır’dan bir arkadaşının yönlendirmesiyle İstanbul’a dönmüş.

İstanbul’da ‘Emircan’ adlı kişiyle tanıştırılmış.

‘Emircan’ 2.000 TL verdiği M.K.’yi Bahçelievler’de eve yerleştirmiş. “Bu işe giriş var, çıkış yok. Bir yere gidemezsin. Gidersen ailene ve olacaklara karışmayız” demiş.

‘Fatih’ adlı kişi de şunları söylemiş:

“Daltonlarla savaşıyoruz. Yolumuz uzun, dönüş yok. İş gelince devreye gireceksin.”

M.K.’den tarif edilen adrese gidip O.A.’ya ateş etmesi istemiş.

O da fotoğraftan tanıdığı adamın bacağına sıkmış.

Saldırı sonrası aynı mahalledeki bir başka hücre evinde 10 gün saklanmış.

Casperlar M.K.’den bir çocuğu öldürmesini istemiş.

Suç ortağıyla birlikte suikaste giderken yolda vazgeçmişler.

M.K.’nin son eylemi, 25 Kasım 2024 günü ‘Arora Motor’ adlı iş yerine ateş etmek olmuş.

Kaynak işi ararken…

Sarıyer’de, 15 Mart 2025’te ruhsatsız silahla ele geçirilen N.S., eylem hazırlığında olduğunu kabul etti.

N.S., Diyarbakır Silvan’dan İstanbul’a getirilmişti.

Silvan’da ailesiyle yaşıyordu.

İş arıyordu.

H.S. adlı komşusuna 13 Mart 2025’te mesaj atarak “Kaynak ve elektrik işi var mı?” diye sordu.

Komşusu bir telefon numarası verdi.

N.S.’nin aradığı kişi “İstanbul’a gel, ben iş bulacağım” dedi ve hesap numarası istedi.

N.S.’ye 4.000 TL gönderildi.

N.S., uçakla geldiği İstanbul’da, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde belirtilen konuma gitti. Tanımadığı bir kişi tarafından eve yerleştirildi.

N.S., “Ne yapıyoruz, iş ne?” diye sordu.

Adam “Beklemedeyiz, iş çıkarsa akşam gideriz, sana söylerim” dedi.

N.S., 15 Mart’ta dışarı çıktı.

Akşam üzeri telefondan konum gönderildi.

Talimata uyup Şirinevler’e gitti.

N.S. anlatıyor:

“Bir kişi beni ara sokağa alıp silah verdi. İstemedim. Almazsam bana sıkacağını söyledi. Korktuğum için alıp belime taktım. ‘Sana konum gelecek, o konuma gideceksin ve bekleyen arabaya silahı vereceksin’ dedi.”

N.S.’ye aracın fotoğrafı gönderildi.

“Araçtakilere silahı ver, onlarla beraber git” diye mesaj yazıldı.

N.D. denilenleri yaptı.

Araç seyir halindeyken polis uygulamasında durdular.

N.S., indi ve polise teslim oldu.

İfadesinde, “Kaynak ve elektrik işi için İstanbul’a geldim. Bu işlerin olduğunu bilseydim asla gelmezdim” dedi.

‘Mobil Legend’te tanıştılar

B.K., 6 Mart 2025 günü Daltonlardan Suriyeli Hüseyin Asil’i öldüren üç tetikçiden biri.

Muğla’da arkadaşının evinde yaşıyormuş.

İşe girmek için 3 Mart 2025’te İstanbul’a gelmiş.

İnternet ortamında ‘Mobil Legend’ adlı oyunda tanıştığı, kendisini ‘Burak’ diye tanıtan kişi tarafından davet edildiğini söylüyor. “Burak bana ‘İş bulabilirsin’ dedi. Barınma imkanı da sağlayacaktı” diyor.

‘Burak’ ile hiç yüz yüze görüşmemiş.

Bir iki kez telefonda konuşmuş.

B.K., şunları anlatıyor:

“İstanbul’a gelince bir konum attı. Konumdaki evde kalabileceğimi söyledi. Evin kimin olduğunu ve adresini bilmiyorum. Eve gittiğimde ‘Ferman’ isminde biri karşıladı ve anahtarı verdi.”

İddianamede ‘Burak’ın Casperların liderlerinden ‘Burak Bulut’ kod adlı İsmayil Göleli olduğu ifade ediliyor. Göleli, İspanya’da Daltonlardan Caner Koçer’i öldürmüştü. Göleli, şu an İspanya’da tutuklu.

B.K.’nin yerleştirildiği hücre evinde B.İ. ve 16 yaşındaki Ö.K. adlı tetikçiler vardı. Üç tetikçi örgüt lideri İsmail Atız’ın talimatı üzerine Hüseyin Asil’i öldürdü, iki arkadaşını yaraladı.

B.K. ve Ö.K., saldırıdan sonra Arnavutköy’de bungalov evlere götürüldü.

Bungalov işletmecisi 100.000 TL verdi.

Ancak bu parayı harcayamadan yakalandılar.

Yaralama için 4.000 TL

17 yaşındaki K.D.A., 30 Aralık 2024 gecesi silahlı saldırı için geldiği Şirinevler’deki Efor Motors adlı iş yerinin önünde hareketlerinden şüphelenilerek yakalandı.

K.D.A., Çanakkaleli.

Sevgilisiyle İstanbul’a gelmiş.

Dört gün sokaklarda yatıp kalkmış.

27 Aralık 2024’te Instagram’dan Casperlerin lideri diye bildiği İsmail Atız’a mesaj göndermiş. Atız, arkadaşı U.Y.’nin numarasını vermiş. K.D.A., buluştuğu U.Y. tarafından eve götürülmüş. Üç gün kaldığı bu evde U.Y. ile F. adlı genç kız da varmış.

K.D.A., ‘Çesi’ lakaplı kişinin kendisine mesaj atıp yönlendireceği kişilerden silah almasını söylemiş. Denileni yapmış; Şirinevler’den iki kişiden silah alıp gelmiş. ‘Çesi’ daha sonra Efor Motors’un önüne giderek, iş yerini açan kişinin bacalarına sıkmasını emretmiş. Fakat K.D.A., korkmuş ve yakalanmış.

K.D.A.’ya bu eylemi gerçekleştirmesi için 4.000 TL yollanmış.

Çocuğun cep telefonundan silahlı ve maskeli haldeki fotoğrafları çıktı.

Suriyeli tetikçi

Casperların bir de Suriyeli tetikçisi var: M.D.

Ailesiyle birlikte 2014 yılında Türkiye’ye gelmiş.

İfadesinde, yağma suçundan beş yıl ceza aldığını, bir buçuk yıl tutuklu kaldığını, 29-30 Ekim 2024’te cezaevinden firar ettiğini söylüyor.

Casperların liderlerinden İ.D. tarafından Şirinevler’de eve yerleştirilmiş. İlk gece İ.D., “İşe çıkacaksın, seni bedavaya mı yedirip içiriyoruz” diye mesaj göndermiş.

M.D., Kadıköy’de taksi durağını, Şirinevler’de Efor Motors’u benzin dökerek yakmış.

Suriyeliler yalnızca tetikçilik yapmıyor.

Casperler içerisinde A.H. gibi Suriyeliler var ki…

14 yaşındaki Türk çocukların eline “Ömrün kısalıyor, kendine yazık edeceksin, her köşede seni bekleyen biri var” yazılı notlar tutuşturarak, haraç istedikleri kuyumcuya gönderebiliyor.