Bahçeli’nin sözü boşa düştü!

AKP Grup Başkanı Güler en düşük emekli maaşının 20 bin lira olacağını açıkladı… Emekliler yollara döküldü. Ölüyoruz diye feryat etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 20 bin liraya sefalet ücreti adını verdi. MHP’nin bu ücreti artırmak için gövdesini taşın altına sokacağını ilan etti.

Emekliler heyecanlandı, yüzlerde umut ışıkları yanmaya başladı….

Sonuç; 20 liralık ücret TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi…

Peki ne oldu?

Komisyonun 31 üyesi var. Dağılım şöyle; AKP on beş, CHP yedi, DEM üç, MHP üç, İYİ Parti iki, Yeni Yol bir üyeyle temsil ediliyor…

CHP en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşit olsun dedi. Yani 28 bin lira. Bütün emeklilere de seyyanen dokuz bin lira zam verilmesini teklif etti…

AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

DEM en düşük emekli maaşının 49 bin olmasını istedi…

AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

İYİ Parti ile Yeni Yol Partisi 25 bin lira olsun dedi…

AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

Bahçeli ‘sefalet ücreti’ dedi ama MHP herhangi bir öneri getirmedi.

AKP’nin 20 bin liralık teklifi MHP’nin desteği ile kabul edildi… Komisyonda AKP’nin 15 milletvekili var. MHP 20 bin lirayı az bulan muhalefetle birlikte hareket etseydi en az emekli maaşı 20 bin liranın çok üzerine çıkardı. Belki 25 bin lira belki 28 bin lira olacaktı…

Olamadı…

Görünen o ki; MHP’nin komisyondaki üç üyesi Genel Başkanlarının sözünü değil AKP’lilerin sözünü dinledi. Gövdelerini taşın altına sokmadılar…

Bahçeli’nin sözünün boşa düşmesi ilk değil. Bahçeli İmamoğlu davasının TRT’den verilmesine destek vermişti. Kamuoyu neyin ne olduğunu görür demişti. CHP’nin duruşma TV’den yayınlansın teklifi AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

Bahçeli İmamoğlu davası TV’den yayınlansın derken MHP milletvekilleri yayınlanmasın dedi. Milletvekillerinin dediği oldu.

Sefalet ücretinde de aynı durum yaşandı… Komisyondan geçen teklif önümüzdeki hafta Genel Kurul’a gelecek. Bakalım yine AKP/MHP oylarıyla kabul edilecek mi, yoksa MHP’li vekiller gövdelerini taşın altına sokacaklar mı?

Göreceğiz…