Mehmet Tezkan

Mehmet Tezkan

Bahçeli’nin sözü boşa düştü!

Yayınlanma:

AKP Grup Başkanı Güler en düşük emekli maaşının 20 bin lira olacağını açıkladı… Emekliler yollara döküldü. Ölüyoruz diye feryat etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 20 bin liraya sefalet ücreti adını verdi. MHP’nin bu ücreti artırmak için gövdesini taşın altına sokacağını ilan etti.

Emekliler heyecanlandı, yüzlerde umut ışıkları yanmaya başladı….

Sonuç; 20 liralık ücret TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi…

Peki ne oldu?

Komisyonun 31 üyesi var. Dağılım şöyle; AKP on beş, CHP yedi, DEM üç, MHP üç, İ Parti iki, Yeni Yol bir üyeyle temsil ediliyor…

CHP en düşük emekli maaşı asgari ücretle eşit olsun dedi. Yani 28 bin lira. Bütün emeklilere de seyyanen dokuz bin lira zam verilmesini teklif etti…

AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

DEM en düşük emekli maaşının 49 bin olmasını istedi…

AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

İYİ Parti ile Yeni Yol Partisi 25 bin lira olsun dedi…

AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

Bahçeli ‘sefalet ücreti’ dedi ama MHP herhangi bir öneri getirmedi.

AKP’nin 20 bin liralık teklifi MHP’nin desteği ile kabul edildi… Komisyonda AKP’nin 15 milletvekili var. MHP 20 bin lirayı az bulan muhalefetle birlikte hareket etseydi en az emekli maaşı 20 bin liranın çok üzerine çıkardı. Belki 25 bin lira belki 28 bin lira olacaktı…

Olamadı…

Görünen o ki; MHP’nin komisyondaki üç üyesi Genel Başkanlarının sözünü değil AKP’lilerin sözünü dinledi. Gövdelerini taşın altına sokmadılar…

Bahçeli’nin sözünün boşa düşmesi ilk değil. Bahçeli İmamoğlu davasının TRT’den verilmesine destek vermişti. Kamuoyu neyin ne olduğunu görür demişti. CHP’nin duruşma TV’den yayınlansın teklifi AKP/MHP oylarıyla reddedildi…

Bahçeli İmamoğlu davası TV’den yayınlansın derken MHP milletvekilleri yayınlanmasın dedi. Milletvekillerinin dediği oldu.

Sefalet ücretinde de aynı durum yaşandı… Komisyondan geçen teklif önümüzdeki hafta Genel Kurul’a gelecek. Bakalım yine AKP/MHP oylarıyla kabul edilecek mi, yoksa MHP’li vekiller gövdelerini taşın altına sokacaklar mı?

Göreceğiz…

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mehmet Tezkan Arşivi

Seçmen ne istediyse verdi: Erdoğan daha da istiyor!

 15 Ocak 2026 Perşembe 05:10

Sefalet parası

 14 Ocak 2026 Çarşamba 05:05

Bilal Erdoğan fırtınası!..

 12 Ocak 2026 Pazartesi 05:05

Cumhurbaşkanı partili mi partisiz mi?

 08 Ocak 2026 Perşembe 05:10

MHP’nin Anayasa teklifi: Zamanlama manidar!

 06 Ocak 2026 Salı 05:05

Avrupa Trump’ın zorbalığını hazmedecek mi?

 05 Ocak 2026 Pazartesi 05:05

Cebinizdeki en büyük para aslında en küçük paraysa!..

 02 Ocak 2026 Cuma 05:15

2026 yılı 2025’i mumla aratacak!..

 01 Ocak 2026 Perşembe 05:10

İktidar medyası infilak etti

 29 Aralık 2025 Pazartesi 05:20

AKP sözcüleri seçmene ‘salak’ dediğinin farkında mı?

 22 Aralık 2025 Pazartesi 05:10
SON YAZILAR
Fikret Bila
FikretBila
İran'ın Geleceği
Mehmet Tezkan
MehmetTezkan
Bahçeli’nin sözü boşa düştü!
Uğur Ergan
UğurErgan
Grönland’a ne olur?
Mehmet Akif Cenkci
Mehmet AkifCenkci
Emekli Ramazan Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacak?
Şahin Aybek
ŞahinAybek
Kızıl Kaftan: Türklerin kılıçla tanıştığı İslam ve Kerbela'dan bugüne
İran'ın Geleceği
İran'ın Geleceği
Bahçeli’nin sözü boşa düştü!
Bahçeli’nin sözü boşa düştü!
Grönland’a ne olur?
Grönland’a ne olur?
Emekli Ramazan Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacak?
Emekli Ramazan Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacak?