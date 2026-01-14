Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, 29 Ocak Perşembe günü yayınlanacak olan üçüncü sezonun ilk bölümüyle ekranlara dönüyor.

Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncu kadrosuna bu sezon itibarıyla Haydar Şişman ve Umut Kurt dahil oldu. Dizinin başrollerini ise Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşmaya devam ediyor.

EBRU GÜNDEŞ SÜRPRİZİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Ebru Gündeş sürprizi de yaşanacak.

Yeni sezon açılışında yer alacak şarkının sözlerinin Yılmaz Erdoğan’a ait olduğu ve eseri Ebru Gündeş’in seslendireceği öğrenildi.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, Ümit Beste Kargın, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Orkuncan İzan, Furkan Rıza Demirel ve Taylan Meydan yer alıyor.