Halit Ergenç Londra'da börekçi oldu: 1 ayda 2 ton sattı

Son olarak Kral Kaybederse dizisi ile ekranlarda boy gösteren ünlü oyuncu Halit Ergenç, bu kez gastronomi alanında yaptığı yatırımla gündem oldu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, iş insanı İzzet Hızlı ile ortak börekçi açan Ergenç, geleneksel Türk lezzetlerini İngilizlerle buluşturdu.

Hürriyet’ten Arda Sayıner’in haberine göre, Fitzrovia ve Chiswick’te iki farklı şube açan Ergenç ve ortağı, açılışının ilk ayında 2 ton börek satışı gerçekleştirdi.

HEDEF: 2026’DA 4 ŞUBE

Börekçi, kısa sürede bölge halkının ve turistlerin ilgi odağı oldu. Kapısında uzun kuyruklar oluşan işletmede, müşteri portföyünün büyük çoğunluğunu Türk’ten çok yabancıların oluşturması dikkat çekti.

İlk aydaki 2 tonluk satışın ardından, önümüzdeki ay Londra’da üçüncü şubeyi açmaya hazırlanan ekip, 2026 yılında toplam dört şubeye ulaşmayı hedefliyor.