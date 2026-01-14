Kıvanç Tatlıtuğ'dan 4 milyonluk imza!

Setlere dönüş hazırlığı yapan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesi ve alacağı ücret gündem oldu. Ünlü oyuncunun 4 milyon TL’lik anlaşmaya imza attığı öne sürüldü.

Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde boy gösteren Kıvanç Tatlıtuğ, verdiği aranın ardından setlere dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Aile dizisinin final yapmasının ardından vaktini eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile geçiren Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde hayranlarına "Yakında yeni projelerle ekranlarda olacağız" müjdesini vermişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un imza attığı anlaşma ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, yeni projesi için yapımcı Mehmet Bozdağ ile anlaşma sağladı.

kivanc-tatlitug.jpg

BÖLÜM BAŞI 4 MİLYON TL

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Tatlıtuğ, yeni dizisi için dudak uçuklatan bir sözleşmeye imza attı. Ünlü oyuncunun bölüm başına tam 4 milyon TL kazanacağı öne sürüldü.

PINAR DENİZ’E TEKLİF GİTTİ

Yapım ekibinin, Tatlıtuğ’un partneri olması için ise Pınar Deniz’e teklif götürdüğü öğrenildi. Pınar Deniz, son olarak Yargı adlı dizide rol almıştı.

pinar-deniz.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

