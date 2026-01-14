Rapçi Blok3'ten babasına 10 milyonluk hediye!

Rapçi Blok3'ten babasına 10 milyonluk hediye!
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile yaşadığı polemikle gündeme gelen ünlü rapçi Blok3, bu kez babasına aldığı 10 milyonluk hediyeyle gündem oldu.

Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü rapçi Blok3, bu kez babasına aldığı hediyeyle dikkat çekti.

Asıl adı Hakan Aydın olan ünlü rapçi, babasının hayalindeki lüks otomobili doğum günü hediyesi olarak satın aldı.

blok-3.webp

Haldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladıHaldun Dormen'in son durumunu açıkladı

10 MİLYONLUK DOĞUM GÜNÜ JESTİ

Sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Blok3, lüks aracın önünde verdikleri poza, "Doğum günün kutlu olsun patron. Allah herkese senin gibi bir baba nasip etsin" notunu düştü.

Blok3’ün babasına hediye ettiği lüks otomobilin değerinin 10 milyon TL olduğu öne sürüldü.

whatsapp-image-2026-01-14-at-10-52-26-001.jpeg

Ünlü şarkıcı Julio Iglesias'a cinsel taciz suçlaması!Julio Iglesias'a cinsel taciz suçlaması!

DEMET AKALIN İLE POLEMİK YAŞADI

Blok3, geçtiğimiz günlerde ise Demet Akalın ile yaşadığı polemikle adından söz ettirmişti.

Akalın’ın, Blok3’ün dinlenme oranlarını kastederek "Orada başka işler dönüyor" ifadesine cevap veren ünlü rapçi, "Annemle aynı yaşta, yakalayamaması normal. Teyzemin son primini ben vereyim" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Akalın ise bu sözlere "Saygısız ve terbiyesiz. Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var." diyerek tepki göstermişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Magazin
Galatasaray'ın efsane yöneticisinin oğlu şarkıcı oldu
Galatasaray'ın efsane yöneticisinin oğlu şarkıcı oldu
Haldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladı
Haldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladı