Rapçi Blok3'ten babasına 10 milyonluk hediye!

Son dönemde şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü rapçi Blok3, bu kez babasına aldığı hediyeyle dikkat çekti.

Asıl adı Hakan Aydın olan ünlü rapçi, babasının hayalindeki lüks otomobili doğum günü hediyesi olarak satın aldı.

10 MİLYONLUK DOĞUM GÜNÜ JESTİ

Sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Blok3, lüks aracın önünde verdikleri poza, "Doğum günün kutlu olsun patron. Allah herkese senin gibi bir baba nasip etsin" notunu düştü.

Blok3’ün babasına hediye ettiği lüks otomobilin değerinin 10 milyon TL olduğu öne sürüldü.

DEMET AKALIN İLE POLEMİK YAŞADI

Blok3, geçtiğimiz günlerde ise Demet Akalın ile yaşadığı polemikle adından söz ettirmişti.

Akalın’ın, Blok3’ün dinlenme oranlarını kastederek "Orada başka işler dönüyor" ifadesine cevap veren ünlü rapçi, "Annemle aynı yaşta, yakalayamaması normal. Teyzemin son primini ben vereyim" diyerek tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Akalın ise bu sözlere "Saygısız ve terbiyesiz. Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var." diyerek tepki göstermişti.