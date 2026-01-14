Galatasaray'ın efsane yöneticisinin oğlu şarkıcı oldu

Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy’un oğlu iş insanı Ali Gürsoy, iş dünyasından sahnelere adım attı.

Yakın arkadaşı Cenk Eyüboğlu'nun doğum günü partisine katılan Ali Gürsoy, yıllardır süren şarkıcı olma hayalini gerçekleştirdi.

Ergun Gürsoy

ŞARKICILIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre, arkadaş ortamlarında sık sık şarkı söyleyen ve sesi çok beğenilen Ali Gürsoy'a, şarkıcılık teklifi Cenk Eyüboğlu'ndan geldi.

Teklifi kırmayarak sahneye çıkan Ali Gürsoy, profesyonel bir orkestra eşliğinde tam üç saat boyunca performans sergiledi. Davetlilerden büyük alkış alan iş insanının sahne performansı beğeni topladı.

TRANSFERDEN SORUMLU YÖNETİCİYDİ

Ali Gürsoy’un babası Ergun Gürsoy, Galatasaray'da yıllarca yöneticilik yapmış, Ali Uras, Ali Tanrıyar, Faruk Süren ve Özhan Canaydın'ın yönetimlerinde yer almıştı.

Transferden sorumlu olan efsane yönetici, bir röportajında "Transfer tamamen bendeydi. Hiç de yanlış transfer yapmadım" sözlerini kullanmıştı.