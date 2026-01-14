Galatasaray'ın efsane yöneticisinin oğlu şarkıcı oldu

Galatasaray'ın efsane yöneticisinin oğlu şarkıcı oldu
Yayınlanma:
Galatasaray’ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy’un oğlu Ali Gürsoy, şarkıcı olma hayalini bir doğum günü partisinde gerçekleştirdi.

Galatasaray'ın efsane yöneticilerinden Ergun Gürsoy’un oğlu iş insanı Ali Gürsoy, iş dünyasından sahnelere adım attı.

Yakın arkadaşı Cenk Eyüboğlu'nun doğum günü partisine katılan Ali Gürsoy, yıllardır süren şarkıcı olma hayalini gerçekleştirdi.

ergun-gursoy.jpg
Ergun Gürsoy

ŞARKICILIK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Sabah'tan Bülent Cankurt’un haberine göre, arkadaş ortamlarında sık sık şarkı söyleyen ve sesi çok beğenilen Ali Gürsoy'a, şarkıcılık teklifi Cenk Eyüboğlu'ndan geldi.

Teklifi kırmayarak sahneye çıkan Ali Gürsoy, profesyonel bir orkestra eşliğinde tam üç saat boyunca performans sergiledi. Davetlilerden büyük alkış alan iş insanının sahne performansı beğeni topladı.

ali-gurdoy.webp

TRANSFERDEN SORUMLU YÖNETİCİYDİ

Ali Gürsoy’un babası Ergun Gürsoy, Galatasaray'da yıllarca yöneticilik yapmış, Ali Uras, Ali Tanrıyar, Faruk Süren ve Özhan Canaydın'ın yönetimlerinde yer almıştı.

Transferden sorumlu olan efsane yönetici, bir röportajında "Transfer tamamen bendeydi. Hiç de yanlış transfer yapmadım" sözlerini kullanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Magazin
Rapçi Blok3'ten babasına 10 milyonluk hediye!
Rapçi Blok3'ten babasına 10 milyonluk hediye!
Haldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladı
Haldun Dormen'in son durumunu oğlu açıkladı