Geniş Aile ekibinden Ufuk Özkan’a hastane ziyareti

Rol aldığı Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan ve Kalk Gidelim gibi projelerle tanınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan kardeşi Umut Özkan, "Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. " ifadelerini kullanmıştı.

Karaciğer nakli kararı alınmasının ardından tedavisi hastanede devam eden Özkan’ı, Geniş Aile dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etti.

"MORALİ YÜKSEK, SELAMI VAR"

Ziyaret esnasında çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Fırat Tanış, paylaşımına, "Bugün sevgili kardeşimiz Ufuk’u ziyaret ettik. Morali yüksek. Sevenlerine, dostlarına çok selamı var" notunu düştü.