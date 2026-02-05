Yıldız Tilbe 300 bin dolar bağışlamıştı: Gazze'de inşaat başladı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz ay Gazze’de kurulacak çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolarlık destek verdi.

Ünlü şarkıcı adına hayata geçirilecek çadır kentin kurulma çalışmaları başlatıldı.

Yıldız Tilbe'den Gazi Mahallesi'ne yardım!

"RAMAZAN AYINA KADAR TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Sabah'ın haberine göre, dernek tarafından yapılan açıklamada enkaz ve molozların hızla kaldırıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kent için Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne 300 bin dolar teslim etmişti. Biz de bu meblağı hemen Gazze’deki Mevedde Yardım Kuruluşu’na ulaştırarak çadır kentlerin inşaatını başlattık. Allah’ın izniyle Ramazan ayına kadar çadır kentler tamamlanmış olacak. Ramazan ayı ile birlikte çadırlardaki Filistinli kardeşlerimize iftarları verilecek."

Yıldız Tilbe Gazze'ye 300 bin dolar bağışladı

Yıldız Tilbe'nin yardımlarının 300 bin dolarlık bağışla sınırlı kalmayacağı, destek ulaştırmaya devam edeceği aktarıldı.