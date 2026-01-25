Yasemin Kay Allen eski FBI ajanı ile evlendi

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile hayatını birleştirdi.

Son olarak Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisindeki Neslihan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Allen, sürpriz bir kararla Las Vegas’ta nikah masasına oturdu.

SÜRPRİZ NİKAHIN DETAYLARI

Çiftin nikahı, Türkiye saatiyle dün sabah 05.00 sularında Las Vegas’ta kıyıldı. Törene çiftin yakın dostları online olarak katılarak bu mutlu ana tanıklık etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Kay Allen, tören sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Nikahın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salonu terk etti.

SUNA YILDIZOĞLU’NDAN MESAJ

Yasemin Kay Allen'ın annesi, usta sanatçı Suna Yıldızoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: