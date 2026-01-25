Yasemin Kay Allen eski FBI ajanı ile evlendi

Yasemin Kay Allen eski FBI ajanı ile evlendi
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı sevgilisi Erdal Kaya ile Las Vegas’ta sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, bir süredir birlikte olduğu eski FBI ajanı Erdal Kaya ile hayatını birleştirdi.

Son olarak Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisindeki Neslihan karakteriyle ekranlarda boy gösteren Allen, sürpriz bir kararla Las Vegas’ta nikah masasına oturdu.

yasemin-kay-allen-eski-fbi-ajani-ile-evlendi-2.jpg

Ufuk Özkan'dan haber geldi: Donörün kim olduğu ortaya çıktıDonörün kim olduğu ortaya çıktı

SÜRPRİZ NİKAHIN DETAYLARI

Çiftin nikahı, Türkiye saatiyle dün sabah 05.00 sularında Las Vegas’ta kıyıldı. Törene çiftin yakın dostları online olarak katılarak bu mutlu ana tanıklık etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasemin Kay Allen, tören sırasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Nikahın ardından Erdal Kaya, eşini kucağına alarak salonu terk etti.

yasemin-kay-allen-eski-fbi-ajani-ile-evlendi-1.jpg

Tarkan'ın İstanbul konserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktıKonserlerinden kaç lira kazandığı ortaya çıktı

SUNA YILDIZOĞLU’NDAN MESAJ

Yasemin Kay Allen'ın annesi, usta sanatçı Suna Yıldızoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Canım kızım Yasemin'in Erdal Kaya'yla evlenmesi beni çok mutlu etti. Erdal saygılı ve sevgi dolu bir insan. Geçen sene oğlum evlendi ve Karadenizli gelinim de dünya tatlısı. Bir de babaanne oldum! Daha ne isteyebilirim? Kocaman bir aile olduk birden."

yasemin-kay-allen-eski-fbi-ajani-ile-evlendi-1.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

