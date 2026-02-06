Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu: Teoman ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, uzun süre sonra Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Türkmen’in, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile aynı mekanda vakit geçirirken görüntülenmesi, ikili arasında geçmişte bir ilişki yaşandığı ve yeniden bir araya geldikleri yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

Habertürk'ün haberine göre, hakkında çıkan aşk söylentileriyle ilgili sessizliğini bozan Ekin Türkmen, Teoman ile aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını ifade etti.

Türkmen, ünlü şarkıcıyla uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu dile getirdi.

"BU KADAR UZUN SÜREN BİR İLİŞKİSİ OLAMAZ"

Ekin Türkmen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: