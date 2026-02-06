Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu: Teoman ile aşk mı yaşıyor?

Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu: Teoman ile aşk mı yaşıyor?
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Ekin Türkmen sessizliğini bozdu ve Teoman ile aşk yaşadıkları yönündeki iddialara ilk kez yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, uzun süre sonra Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

Türkmen’in, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Teoman ile aynı mekanda vakit geçirirken görüntülenmesi, ikili arasında geçmişte bir ilişki yaşandığı ve yeniden bir araya geldikleri yönünde iddiaları gündeme getirmişti.

ekin-turkmen.jpg

Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!

Habertürk'ün haberine göre, hakkında çıkan aşk söylentileriyle ilgili sessizliğini bozan Ekin Türkmen, Teoman ile aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını ifade etti.

Türkmen, ünlü şarkıcıyla uzun yıllara dayanan bir dostlukları olduğunu dile getirdi.

nlu-oyuncu-sessizligini-bozdu-teoman-ile-ask-mi-yasiyor-001.jpg

Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!

"BU KADAR UZUN SÜREN BİR İLİŞKİSİ OLAMAZ"

Ekin Türkmen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden de aşk yoktu, şimdi de yok. Biz sadece arkadaşız. Çok sık görüşmüyoruz ama bir araya geldiğimizde uzun uzun sohbet ederiz. Hatta kendi aramızda, 'Teoman'ın en uzun süren ilişkisi bu' diye gülüyoruz. Zaten kendisinin bu kadar uzun süren bir ilişkisi olamaz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
Magazin
Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!
Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!
Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!
Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!