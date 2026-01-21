Ünlü oyuncu cinsel istismar davasında serbest bırakıldı

Emmy ödüllü Amerikalı aktör ve yönetmen Timothy Busfield, New Mexico’da yargılandığı cinsel istismar davasında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta yetkililere teslim olan 68 yaşındaki Busfield, yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği The Cleaning Lady dizisinin setinde iki erkek çocuğuna istismarda bulunmakla suçlanıyor.

KEFALETSİZ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık makamı, Busfield'ın tutuklu yargılanmasını talep etti. Ancak Yargıç David A. Murphy, aktörün kefaletsiz olarak ve yalnızca duruşmalara katılım şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Karar açıklandığı sırada duruşma salonunda bulunan Busfield'ın eşi, oyuncu Melissa Gilbert, gözyaşlarına hakim olamadı.

"İNTİKAM" İDDİASI

Timothy Busfield hakkındaki suçlamaları reddederken, mahkemeye aktörün karakterine kefil olan 70'ten fazla mektup sunuldu. Avukatlar, iddiaların çocukların diziden çıkarılmasına öfkelenen anneleri tarafından bir intikam eylemi olarak kurgulandığını öne sürdü.

Ayrıca aktörün bir yalan makinesi testinden geçtiği bilgisi de mahkemeye sunulan belgeler arasında yer aldı.

KARİYERİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Busfield'ın avukatları, aktörün ajansı tarafından bırakıldığını ve vizyona girmesi beklenen bir romantik komedi filmindeki sahnelerinin tamamen silindiğini belirtti.

Mahkeme, Busfield'ın seyahat etmesini yasaklamazken; tanıklarla veya davadaki çocuklarla iletişim kurmasını kesinlikle yasakladı. Davanın duruşma tarihi henüz belirlenmedi.