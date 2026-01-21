Şeyma Subaşı'ndan Erdoğan adımı

Şeyma Subaşı'ndan Erdoğan adımı
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturmasının ardından paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, bu kez sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme geldi. Subaşı, Instagram'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip etmeye başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını itiraf etmiş, yapılan incelemelerde kokain kullandığı tespit edilmişti.

Yaşananların ardından maneviyata yöneldiğini belirten ünlü isim, sosyal medya üzerinden sık sık Kuran-ı Kerim paylaşımları yaparak, "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

seyma-subasi-2.webp

Şeyma Subaşı şimdi de okuduğu kitapla gündem olduŞeyma Subaşı okuduğu kitapla gündem oldu

ERDOĞAN'I TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Paylaşımlarıyla gündem olan Şeyma Subaşı bugün ise sosyal medyada dikkat çeken bir hamle yaptı. Bir takip analiz uygulamasına yansıyan verilere göre Subaşı, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldı.

Subaşı'nın son takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan'ın da yer alması, sosyal medyada gündem oldu.

seyma-subasidan-erdogan-adimi.jpeg
Şeyma Subaşı'nın takibe aldığı son hesaplar

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

