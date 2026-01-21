Hakan Çalhanoğlu paylaştı: İtalya'da dev buluşma!

İtalya'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, İtalyan oyuncu Michele Morrone ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan İtalyan oyuncu Michele Morrone ile Milano'da bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı, bu sürpriz buluşmaya dair kareyi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yıldız futbolcu, paylaşımına, Inter'in simge renkleri olan siyah ve lacivert kalp emojilerini de ekledi.

hakan-calhanoglu-paylasti-italyada-dev-bulusma.jpg

DEPREMİN ARDINDAN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

2020 yapımı "365 Gün" filmindeki "Don Massimo Torricelli" karakteriyle dünya çapında bir şöhrete kavuşan Michele Morrone, daha önce Türkiye'ye de gelmişti.

Ünlü oyuncu, 2023 yılında meydana gelen Hatay depreminde bölgedeki çocukları ziyaret etmişti.

michele-morrone-hatay.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

