Deniz Seki'den 23 yıl sonra gelen Bayhan itirafı

Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Popstar yarışmasında Bayhan ile yaşadığı tartışma ile ilgili 23 yıl sonra bir itirafta bulundu.

Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan magazin olaylarından biri olan Deniz Seki ve Bayhan gerginliğinde, 23 yıl sonra açıklama geldi.

2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasında, yarışmacı Bayhan Gürhan ile yaşadığı tartışmayla gündem olan Deniz Seki, konuk olduğu podcast programında sessizliğini bozdu.

deniz-sekiden-23-yil-sonra-gelen-bayhan-itirafi.png

"BUNLARI TOPLUMDAN AFOROZ ETMELİYİZ" DEMİŞTİ

Yarışmada jüri koltuğunda oturan Seki, Bayhan'ın daha önce cezaevinde yatmasına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz."

Bu sözlerin ardından gelen tepkiler üzerine Deniz Seki, yarışmadan ayrılmıştı.

deniz-sekiden-23-yil-sonra-gelen-bayhan-itirafi.webp

"ÇOCUKLA ARAMDA HİÇBİR SORUN YOK"

Danla Bilic'in podcast programına katılan ünlü şarkıcı, o dönem yaşananların yanlış anlaşıldığını belirtildi. O günkü tepkisinin Bayhan'ın şahsına yönelik olmadığını söyleyen Seki, şu açıklamayı yaptı:

"Problem Bayhan'a olan sinirim değildi. Başka bir şey vardı o gün orada. Çocukla aramda hiçbir sorun yok."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

