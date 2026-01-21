Murat Dalkılıç'ın ChatGPT isyanı: Aptalca bir zarara girdim

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yapay zekaya isyan etti.

ChatGPT'yi sildiğini açıklayan Dalkılıç, uygulamanın kendisini yanlış yönlendirdiğini ve bu durumun bir zarara yol açtığını ifade etti.

"BÖYLE BİR YALANCI YOK"

Dalkılıç, yapay zekanın verdiği yanıtların gerçeklikten uzak olduğunu belirterek, "ChatGPT'yi sildim. Böyle bir yalancı yok, inanılmaz atıyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bazen uygulamadan yardım istediğini ifade eden ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen boşluğuma geliyor ondan saçma sapan yardımlar falan istiyorum, cevabını bildiğim. Dün aptalca bir zarara girdim beni yanlış yönlendirdiği için. 'Seni terk ediyorum' dedim; 'Gitme diye yalvaracak halim yok' dedi... Pislik."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dalkılıç'ın yapay zeka ile girdiği bu ilginç diyalog ve verdiği yanıt, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.