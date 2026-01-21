Demet Akalın'ın yeşil pasaport öfkesi: Biz niye alamıyoruz?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifinin ardından sanatçılara yönelik yeşil pasaport talebiyle gündeme geldi.

Meslekte 15 yılını dolduran mimar ve mühendislere, birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı tanıyan yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi, ünlü şarkıcıyı isyan ettirdi.

"BİZ NEDEN YEŞİL PASAPORT ALAMIYORUZ?"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akalın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biz sanatçılar 30'uncu yılımızı kutluyoruz, tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?"

"HAKLI DEĞİL MİYİM?"

Akalın, geçtiğimiz akşam Tarkan konseri öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeşil pasaport konusundaki çıkışının arkasında duran ünlü şarkıcı, henüz meslektaşlarından beklediği desteği göremediğini ifade etti.

Muhabirlere dert yanan Akalın, "Haklı değil miyim?" dedi.