Pınar Altuğ'dan 108 milyon liralık satış açıklaması!

Bebek'teki deniz manzaralı dairesini 108 milyon liraya sattığı iddialarıyla gündeme gelen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, Bebek'teki deniz manzaralı dairesinin satışa çıktığı yönündeki haberler, kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu dairesini daha önce de satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı için kiraya verdiği öne sürülen Altuğ'un, evi 2,5 milyon dolara yani güncel kurla yaklaşık 108 milyon TL'ye sattığı iddia edildi.

"UYDURULAN HABERLERDE BUGÜN"

Sessizliğini bozan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, "108 milyon liraya evini sattı" şeklindeki haberleri "Uydurulan haberlerde bugün" diyerek yalanladı.

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Pınar Altuğ, evi satmadıklarını "Hayır satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı." sözleriyle ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

