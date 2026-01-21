Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Joy Awards 2026 ödül törenine ev sahipliği yaptı. Görkemli geceye damga vuran isim ise dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry oldu.

Katy Perry, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törenin açılışında, orkestra, kalabalık bir dansçı grubu ve özel efektlerle zenginleştirilen performansıyla izleyicilere görsel bir şölen sundu. Perry, "Roar", "Dark Horse" ve "Firework" gibi hit şarkılarını seslendirirken sahnede dronlar ve devasa bir animasyon kaplan figürü de yer aldı.

10 MİLYON DOLARLIK PERFORMANS

Ancak Perry sadece sahne şovuyla değil, 30 dakikalık şovu karşılığında aldığı rekor ücretle de konuşulmaya başlandı.

Ünlü şarkıcının törende sahne almayı kabul etme nedeninin kazandığı yüksek ücret olduğu iddia edildi. Katy Perry'nin 30 dakikalık sahne performansı karşılığında 10 milyon dolar aldığı öne sürüldü.

Joy Awards 2026'ya Türkiye'den Hande Erçel, Barış Arduç, Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün gibi isimler de katılmıştı.