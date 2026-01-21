Usta oyuncu Haluk Bilginer, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl 30. kez düzenlenecek Türkiye-Almanya Film Festivali'nde, bu yılki Onur Ödülü'nün Bilginer'e verileceği açıklandı.

Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Bilginer'in Onur Ödülü'ne layık görülme sebepleri arasında; sanatsal tutarlılığı, tiyatro disiplinine dayanan oyunculuğu ve dünya çapındaki başarıları ön plana çıkarıldı.

ÖDÜL 27 ŞUBAT'TA TAKDİM EDİLECEK

Ödül töreninin 27 Şubat’ta Almanya'nın Nürnberg kentindeki Tafelhalle'de gerçekleştirileceği belirtilirken, usta oyuncunun bu geceye bizzat katılarak ödülünü alması bekleniyor.

Festival Başkanı Adil Kaya ise törenle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Almanya Film Festivali, insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Almanya genelindeki istisnai konumuyla toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor."

Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde sergilediği performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Uluslararası Emmy Ödülü'nü kazanarak bu ödülü alan ilk Türk oyuncu olmuştu.