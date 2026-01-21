Modern melankolinin sesi Lana Del Rey beklenen yeni albümü için tarih verdi

Almanya'nın önde gelen dijital müzik platformlarından 'Toonspion', Lana Del Rey'in iki kez isim değiştiren 'Stove' adlı yeni albümünün piyasaya sürülme tarihi açıklandı.

Hayranları tarafından merakla beklenen yeni albüm 30 Ocak 2026'da, ayın son cuma günü piyasaya sürülecek.

'COUNRY' VE 'FLOK'A DÖNÜYOR

Del Rety'in 'country' ve 'folk' çizgisine geri döndüğü albümde, 'Henry', 'Come On' ve 'Bluebird' gibi parçalar da daha önce sevenleriyle paylaşılmıştı.

Lana Del Rey, Filistin için sessizliğini bozdu: Çok umutlanmıştım

ALBÜMÜN GECİKMESİNİN NEDENİ

Del Rey, yakın zamanda verdiği bir röportajda albümün ertelenmesinin nedeninin kayıt listesine yeni şarkılar ekleme isteğinin olduğunu ve eklenen parçaların da daha kişisel bir anlatı taşıdığını söylemişti. Aynı röportajda, albümün ağırlıklı olarak 'country' tınıları üzerine çalışıldığını ve bu türe dönüş kararının da bilinçli bir tercih olduğunu vurgulamıştı.

Albümde ayrıca "Stars Fell on Alabama" adlı bir şarkının da yer aldığı ve bu parçanın eşi Jeremy Dufrene'e yazıldığı aktarılmıştı.