Modern melankolinin sesi Lana Del Rey beklenen yeni albümü için tarih verdi

Modern melankolinin sesi Lana Del Rey beklenen yeni albümü için tarih verdi
Yayınlanma:
Almanya'nın önde gelen müzik şirketlerinden 'Toonspion', Lana Del Rey'in 'Stove' adlı albümünün 30 Ocak 2026'da yayımlayacağını açıkladı.

Almanya'nın önde gelen dijital müzik platformlarından 'Toonspion', Lana Del Rey'in iki kez isim değiştiren 'Stove' adlı yeni albümünün piyasaya sürülme tarihi açıklandı.

Hayranları tarafından merakla beklenen yeni albüm 30 Ocak 2026'da, ayın son cuma günü piyasaya sürülecek.

whatsapp-image-2026-01-21-at-14-10-32.jpeg

'COUNRY' VE 'FLOK'A DÖNÜYOR

Del Rety'in 'country' ve 'folk' çizgisine geri döndüğü albümde, 'Henry', 'Come On' ve 'Bluebird' gibi parçalar da daha önce sevenleriyle paylaşılmıştı.

Lana Del Rey, Filistin için sessizliğini bozdu: Çok umutlanmıştımLana Del Rey, Filistin için sessizliğini bozdu: Çok umutlanmıştım

ALBÜMÜN GECİKMESİNİN NEDENİ

Del Rey, yakın zamanda verdiği bir röportajda albümün ertelenmesinin nedeninin kayıt listesine yeni şarkılar ekleme isteğinin olduğunu ve eklenen parçaların da daha kişisel bir anlatı taşıdığını söylemişti. Aynı röportajda, albümün ağırlıklı olarak 'country' tınıları üzerine çalışıldığını ve bu türe dönüş kararının da bilinçli bir tercih olduğunu vurgulamıştı.

lana-del-rey-jeremy-dufresne-2-040425-837d1213355045578b05842d20cb1fee.jpg

Albümde ayrıca "Stars Fell on Alabama" adlı bir şarkının da yer aldığı ve bu parçanın eşi Jeremy Dufrene'e yazıldığı aktarılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Magazin
Hakan Çalhanoğlu paylaştı: İtalya'da dev buluşma!
Hakan Çalhanoğlu paylaştı: İtalya'da dev buluşma!
Deniz Seki'den 23 yıl sonra gelen Bayhan itirafı
Deniz Seki'den 23 yıl sonra gelen Bayhan itirafı