Türk müzik imparatorunun son malikanesi 1.2 milyar liraya satıldı

Dünya müzik tarihine yön veren isimlerden biri olan Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün ve eşi Mica Ertegün’ün, son malikanesi satıldı.

Nisan ayında 52 milyon dolardan satışa sunulan New York'taki mülkün fiyatı, önce 34 milyon dolara indirilmişti. Haziran ayında imzalanan satış sözleşmesiyle birlikte malikane, son etiket fiyatının da 5 milyon dolar altında, 29 milyon dolara yani yaklaşık 1,2 milyar TL'ye alıcı buldu.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİ KONUK ETTİ

Patronlar Dünyası'ndan Burak Artuner'in haberine göre, 1990 yılında ünlü mimar Jaquelin T. Robertson tarafından Ertegün ailesi için özel olarak tasarlanan 11 bin metrekarelik mülk, birçok ünlü ismi de ağırlamıştı.

Malikanenin konuk listesinde, Eski ABD First Lady'si Jacqueline Kennedy Onassis, Andy Warhol, Mick Jagger ve Henry Kissinger gibi isimler yer alıyor.

Malikane, 10 yatak odası, 14 banyosu, yüksek tavanlı ferah odaları ve doğrudan okyanus esintisi alan konumuyla dikkat çekiyor.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANACAK

Mica Ertegün’ün 2023 yılındaki vefatının ardından, çiftin sanat koleksiyonları ve diğer mülkleri de elden çıkarılmaya başlandı.

Düzenlenen müzayedelerde, Ertegün çiftine ait sanat eserleri ve mücevherler toplamda 196,1 milyon dolara satıldı.

Pablo Picasso’nun eserlerinden mücevherlere kadar uzanan bu devasa koleksiyonun gelirinin büyük bir kısmının, hayır kurumlarına bağışlanacağı öğrenildi.

Türk müzik imparatoru olarak anılan ve Ray Charles'tan Led Zeppelin’e, Rolling Stones'tan Aretha Franklin'e kadar pek çok yıldızın kariyerinde önemli rol oynayan Ahmet Ertegün, 2006 yılında 83 yaşında vefat etmişti.