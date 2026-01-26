Tüm konserlerini iptal etti! 'Ameliyat olmam gerekiyor'

Dünyaca ünlü Fransız müzisyen DJ Snake, hayranlarını üzen bir sağlık haberiyle gündeme geldi.

Asıl adı William Sami Étienne Grigahcine olan ünlü DJ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını ve tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

"DAHA FAZLA ERTELEYEMEM VEYA GECİKTİREMEM"

X hesabından açıklama yapan DJ Snake, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Merhaba arkadaşlar, bir süredir sağlık sorunuyla mücadele ediyordum ve sonunda bunun sonuçları ağır çıktı.

Doktorlarımla görüştükten sonra, Şubat başında ameliyat olmam gerekiyor. Bunu daha fazla erteleyemem veya geciktiremem ve sonrasında tamamen dinlenmek ve iyileşmek için bir aya ihtiyacım olacak.

Bu, Hindistan turnesi de dahil olmak üzere tüm konserlerimi iptal etmek anlamına geliyor ve bu karar inanılmaz derecede zor oldu. Ama yüzde 100'e geri dönmem gerekiyor ve bu tek yol.

Sevginiz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Yakında, eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döneceğim."

DJ SNAKE KİMDİR?

Cezayir asıllı Fransız DJ ve prodüktör DJ Snake, dünya çapında müzik listelerini altüst eden hitleriyle tanınmaktadır.

Özellikle "Turn Down for What", Justin Bieber ile iş birliği yaptığı "Let Me Love You" ve Selena Gomez ile çıkardığı "Taki Taki" gibi parçalarla milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmıştır.