Ünlü şarkıcının ailesinde kayıp alarmı! En son barda görüldü

Rock müziğin efsane isimlerinden, The Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger’ın ailesinde endişe yaratan bir gelişme yaşandı.

Jagger’ın torunu Assisi'nin sevgilisi olan 37 yaşındaki Alexander Key’den cuma gününden bu yana haber alınamadığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İngiltere polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, şef olduğu belirtilen Alexander Key en son cuma günü saat 14.20 sıralarında Cornwall bölgesindeki Boscastle kasabasında bulunan bir barda görüldü.

Cumartesi akşamı Devon ve Cornwall Polisi’ne yapılan kayıp ihbarının ardından arama çalışmaları başlatıldı ve kamuoyuna yardım çağrısı yapıldı.

Son olarak bir barda görüldü

Alexander Key’in, Mick Jagger’ın 33 yaşındaki torunu Assisi ile uzun süredir birlikte olduğu ve çiftin iki çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Key’in aniden ortadan kaybolması, Jagger ailesinde büyük endişeye yol açarken, ailenin de arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

Mick Jagger'ın kızı Jade Jagger ve torunu Assisi

Polis ekipleri, Cornwall ve çevresinde arama faaliyetlerini sürdürürken, Alexander Key’i gören ya da kendisiyle ilgili bilgi sahibi olanların emniyet birimleriyle iletişime geçmesi istendi.