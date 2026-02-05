Tarkan finali yaptı: Orhan Gencebay sürprizi damga vurdu

Yayınlanma:
Megastar Tarkan, 7 yıl aradan sonra verdiği 10 konserlik İstanbul serisini görkemli bir finalle tamamladı. Final gecesinde izleyiciler arasında yer alan Orhan Gencebay’ı sahneden selamlayan Tarkan, "Hatasız Kul Olmaz" şarkısını seslendirdi.

Tarkan, 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da gerçekleştirdiği 10 konserlik serisinin finalini yaptı. Kariyerindeki yedi yıllık sahne arasını bu seriyle sonlandıran 53 yaşındaki Megastar, final gecesinde bir sürprize imza attı.

Tarkan, konserin bir bölümünde locada oturan Orhan Gencebay'ı şu sözlerle selamladı:

"Locaların birinde baba bir misafirim var benim. Orhan Gencebay... Orhan Baba hoş geldin, sefalar getirdin. Büyük üstad, her şarkısı olay. Müthiş."

Bu selamlamanın ardından Tarkan, Orhan Gencebay’ın klasikleşmiş eserlerinden biri olan 'Hatasız Kul Olmaz' şarkısını seslendirdi.

Gencebay’ın da bulunduğu locadan şarkıya eşlik ettiği anlar, konsere katılanlar tarafından kaydedilirken sosyal medyada geniş yankı buldu.

ÜNLÜLER GEÇİDİ YAŞANDI

Toplamda 10 gece süren konser serisi boyunca Tarkan, pek çok ünlü ismi sahnesinde de ağırladı.

Önceki konserlerde Cem Yılmaz, Sibel Can, Ata Demirer ve Ajda Pekkan gibi isimleri sahnesinde konuk eden Megastar, final gecesiyle birlikte İstanbul maratonunu tamamlamış oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

