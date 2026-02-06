Tarkan 10 günde 500 milyon kazandı

Megastar Tarkan'ın merakla beklenen İstanbul konser maratonu sona erdi. Bilet almak için internet sitesinde binlerce kişinin kuyruğa girdiği konserler için bilet fiyatları bin 500 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmuştu.

Konserin en yüksek maliyetli kategorisi olan localar ise 400 bin TL’den alıcı buldu. Organizasyonu üçüncü bir şirket yerine kendi firması aracılığıyla gerçekleştiren Tarkan'ın kazancı da belli oldu.

Oda TV'nin haberine göre, 10 günlük maratonun sonunda, sahne, teknik ve personel masrafları düşüldükten sonra sanatçıya kalan miktarın 500 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

350 KİŞİLİK DEV EKİP, 23 FARKLI KOSTÜM

Sahne şovlarıyla adından söz ettiren Megastar için sahne arkasında da hummalı bir çalışma yürütüldü. Organizasyon süresince yaklaşık 350 kişilik bir ekip görev yaparken, Tarkan konserler boyunca toplamda 23 farklı kostümle izleyici karşısına çıktı.

