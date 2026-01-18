Sunucu Arapça istedi: Tuba Büyüküstün'ün cevabı gündem oldu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen ve Orta Doğu'nun en prestijli ödül törenlerinden biri kabul edilen Joy Awards 2026, bu yıl da birçok yıldızı bir araya getirdi.

Kırmızı halıda boy gösteren isimler arasında yer alan Tuba Büyüküstün, sadece şıklığıyla değil, sunucuyla yaşadığı dikkat çekici diyalogla da geceye damgasını vurdu.

ARAPÇA İSTEĞİNE 'TÜRKÇE' YANITI

Röportaj sırasında sunucunun, Büyüküstün'e "Bana Arapça öğretmen gerekiyor" şeklindeki sözleri üzerine, ünlü oyuncudan dikkat çekici bir yanıt geldi.

Büyüküstün, sunucuya "Sana Türkçe öğretsem nasıl olur?" diyerek karşılık verdi. O anlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kariyeri boyunca "Ihlamurlar Altında", "Asi" ve "Kara Para Aşk" gibi projeleriyle Orta Doğu ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan Büyüküstün, son olarak "Zeytin Ağacı" dizisinde rol almıştı.