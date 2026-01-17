Yeşilçam'ın usta isminden kötü haber: "Yapacak bir şeyimiz kalmadı"

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden, Battal Gazi filmlerinin “ZıpZıp” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş, 27 Aralık'ta kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında olan 81 yaşındaki Kökeş'in sağlık durumu hakkında sevenlerini üzen haber, kardeşi Bülent Kökeş'ten geldi.

Usta oyuncu yoğun bakımda! Battal Gazi'nin Zıpzıp'ından kahreden haber

BEYNİNE PIHTI ATTIĞI AÇIKLANDI

‘Üçüncü Adam’ adlı sosyal medya hesabına konuşan kardeş Bülent Kökeş, yaklaşık on gündür hastanede tedavi gören Yeşilçam’ın usta oyuncusu Necdet Kökeş’in durumunun ciddi olduğunu bildirildi. Kökeş’in yoğun bakıma alındığı gün yapılan tetkikler sonucunda beynine pıhtı attığı belirtildi.

ÇOĞUNLUKLA UYUTULUYOR

Edinilen bilgilere göre, Kökeş'in akciğerlerindeki sorunlar devam ettiği için çoğunlukla uyutuluyor ve solunumunu rahatlatmak amacıyla boğazına bir delik açıldığı öğrenildi.

"YAPACAK BİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Doktorlar, "bizim yapacak bir şeyimiz kalmadı, yeni hastalara yer açmak adına hastanızı en geç hafta ortasına kadar almalısınız" açıklaması yaptı.

YOĞUN BAKIM MASRAFLARI ENDİŞE YARATIYOR

Yapılan paylaşımda usta oyuncunun yaşı ve maddi imkanlarının bu bakımı karşılayabilecek durumda olmadığı aktarıldı.

İNAN GÜNEY'E TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Geçtiğimiz kasım ayında Kökeş, şu an da tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yardımı ile bir otel odasına yerleştiğini açıklamış ve kendisine sağladığı yardım için teşekkür etmişti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da doğan Kökeş, sinema kariyerine 1970 yapımı “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle başladı. Yaklaşık 100 filmde rol alan oyuncu, özellikle Cüneyt Arkın’la birlikte oynadığı Battal Gazi serisinde hayat verdiği “Zıpzıp” karakteriyle tanındı.

Kökeş, ayrıca Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi filmlerde de izleyici karşısına çıktı.