Serdar Ortaç sahnede yere düştü: İlk açıklama geldi

Serdar Ortaç, konser sırasında sahnede dengesini kaybederek yere düştü. Hayranlarını korkutan olayın ardından Ortaç, sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığı ile mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son konserinde sevenlerini korkuttu.

Sahnede performansını sergilediği sırada bir anda dengesini kaybederek yere düşen Ortaç’ın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Yasemin Kay Allen eski FBI ajanı ile evlendiYasemin Kay Allen eski FBI ajanı ile evlendi

ŞARKIYA DEVAM ETTİ

Frag Magazin'de yer alan görüntülere göre, konser sırasında şarkılarını seslendirirken bir anda yere düşen ünlü şarkıcının yardımına sahnede bulunan ekip arkadaşları koştu. Düşmesine rağmen Ortaç, elinden mikrofonu bırakmayarak şarkı söylemeye devam etti.

Ufuk Özkan'dan haber geldi: Donörün kim olduğu ortaya çıktıUfuk Özkan'dan haber geldi

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Serdar Ortaç olaydan kısa bir süre sonra sessizliğini bozdu. Sağlık durumu hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ortaç, düşüş nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Konsere çıkıyorum bir şeyim yok. Ayağım pervaneye dolandı, o yüzden düştüm. İyiyim çok iyiyim."

